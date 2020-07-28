華爾街股市昨夜的造好，市場寄望經濟出現反彈，以及南韓連二日新增病例數壓低，鼓舞周二南韓KOSPI指數上揚，至午間上漲32點或+1.45%，為2250點。

對歐美政府經濟刺激措施的期望持續帶動主要股市牛市行情。美元走弱，美元指數週二續跌，亦導致外資持續湧入韓股。

另外南韓週二新報28名病例，周一則為25例，每日新增數有效從50~60例向下壓低。美國也傳出佛州等多個州疫情已走出高峰期，美政府亦大力押注和投資多家疫苗開發公司，全球疫情似露出曙光。

韓股主要大型股上午交易走高。三星電子高漲4.86%，暫報5.84萬韓元，市場揣測三星將從美中衝突中得利。三星電子成為上午帶動韓股主板的力量。SK海力士小漲0.85%。

據分析，SK集團由於旗下SK生物製藥近日的上揚，帶動包括SK海力士的SK集團成為僅次於三星集團的韓股市值第二大集團，在上周五來到120兆韓元(約合1003億美元)。SK集團是在2013年市值超越樂金集團。

韓元上午再上漲，1192.45韓元兌一美元。

(時報資訊)