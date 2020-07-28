受到波新冠肺炎疫情影響，服務業來客數銳減，而多從事餐飲相關的庇護工場受創更是嚴重。喜憨兒基金會8月1日起針對三倍券祭出加碼，只要持紙本三倍券消費滿200元再贈送100元振興加碼抵用券，爭取振興三倍券的商機，來持續照顧喜憨兒。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示， 25年來，透過基金會的支持，有超過1000多名的喜憨兒，在喜憨兒庇護工場或一般社區職場，跟所有人一樣，擁有一份工作。如果能力有所不足，基金會設有許多社區作業所，培植喜憨兒的工作能力，作為自立的準備。喜憨兒藉著工作獲得成就，享有生命的尊嚴與生命的喜悅。

喜憨兒基金會邀請民眾持紙本三倍券到基金會全台門市消費，消費滿200元加碼贈送100元，滿500元送300元，限下次消費使用，滿100元可折抵50元，不得跨店使用。加碼抵用券各店限量，發完為止，活動自8月1日起至11月30日止。

(中時 )