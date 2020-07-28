全球領先的開源方案供應商紅帽公司今日發佈《了解亞太地區數位轉型成功之道》調查報告，以全球宏觀角度探究亞太區企業轉型及創新的表現。這份由紅帽公司委託哈佛商業評論分析服務進行的調查報告指出，亞洲企業投入數位轉型並非僅為了企業成長，同時也是種生存策略。亞太地區的迅速轉型為當地企業帶來莫大商機，包括協助其較全球同業更先導入全新產品及服務至當地巿場。

紅帽亞太區服務副總經理兼負責人Sajeeve Bahl表示，目前許多企業都面臨需迅速交付產品以滿足客戶需求的壓力。亞太地區的企業透過科技協助文化改革，在推動數位轉型方面樹立典範，使他們能接受如合作、包容及透明的開源準則；透過將其與開源工具結合，企業可以重新調整工作方式以加速創新並維持競爭力。

澳盛銀行企業服務管理部門主管Anthony Watson表示，轉型並不只是短期目標；其實不斷改變是我們的準則，也必須是企業的DNA，並成為其他亞太地區的企業準則。隨著公司內部的期望不斷提升，我們正利用科技來革新企業運作，以更有效、快速的提供服務。科技讓我們在開發新的金融產品時，能夠更有效整合客戶反饋。

重點精華：95％的亞太區企業領袖表示數位轉型在過去18個月的重要性日益提升。80％的亞太區企業領袖認為文化改革及科技現代化與數位轉型有著相同的重要性。40％的亞太區企業領袖正快速研發並推廣市場新應用，但在全球其他地區僅有23％。

亞太區企業領袖指出，企業文化改革、技術及業務流程革新是促使企業成功數位轉型的三大重要基礎；其中影響公司文化的因素包含合作度（44％）、包容性（42％）、適應性（41％）及透明度（40％）。

這份報告顯示，期待數位轉型成功的企業必須盡力支持改革公司文化，以改變公司基本組織及應用架構；若將兩者結合並行，亞太區企業將能夠：．採用持續整合及持續交付的方法．快速開發及推出新應用．迅速回應客戶需求．有效率地更新系統．控制維護成本

亞太區企業領袖對於接下來12至18個月要在哪些面向投入資源以保持數位轉型的氣勢相當明確，其中40％的企業領袖計劃投資於人工智慧（AI）及機器學習，並增加8％的雲端業務應用投資費用，以及在強化業務流程自動化工具上新增6％的投資金額。

(工商 )