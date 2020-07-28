因新冠肺炎疫情進一步蔓延至歐洲及北美，科思創第二季業績如預期中受到嚴重的影響。由於疫情導致主要客戶產業需求大幅下降，4至6月核心業務銷售量與去年同期相比下降22.7％；其中以4月的銷售量影響最為明顯，但自5月中旬起開始有所改善。

集團銷售額相應下降32.9％，約達22億歐元。此外， EMLA（歐洲、中東、非洲和除墨西哥以外的拉丁美洲）和北美地區，因受到疫情於不同地區的時間延遲影響下，其銷售額在報告期間內的下降幅度大於亞太地區。第二季的稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）為1.25億歐元，降幅達72.8％，高於原先的市場預期。此結果主要歸功於6月份需求的加速回溫，尤其是在聚碳酸酯事業體的表現上。而集團第二季稅後淨利則為負5200萬歐元。

然而雖然EBITDA下降，但自由營運現金流量（FOCF）因嚴格的流動性管理措施，上升至2400萬歐元（去年同期：負5500萬歐元）。科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，正如預期，全球新冠疫情對第二季的業績產生了巨大的影響。但幸虧我們即時採取了正確的因應措施來保護員工，同時維持生產和供應鏈的運作，確保對客戶的穩定供應。截至目前為止，做得非常成功，將繼續堅決地引領科思創度過這場危機。科思創於第二季進一步採取融資措施，持續強化其流動性部位，並於６月５日在資本市場配售總價為10億歐元的歐洲債券，票面利率分別為0.875％和1.375％。該債券將分別於2026年2月和2030年6月到期。而投資者的需求異常旺盛，已認購逾10倍以上。

財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer）表示，雖然Covid-19對我們的業績產生了重大的影響，但我們持續的因應策略已經產生成效。2020 年仍是特別的一年，我們依然無法完全預料事態的發展。而這也是我們堅持以效率、成本意識和確保流動性作為重點的另一項原因。」

鑒於此特殊情況，科思創董事會、監事會和員工團結一致，透過各自貢獻，協助公司在目前極具挑戰的環境下恢復韌性。針對科思創位於德國的公司，董事會和員工代表已達成共識，將於2020年11月底前，減少所有員工的工時及相應的薪酬。科思創集團在德國以外的所有據點，則根據每個國家的具體情況實施類似的成本撙節措施。

科思創在今年5月提出了全新的公司願景，期望使生產環節與產品解決方案等所有領域於長時間內完全符合循環經濟的理念，該策略計畫已於2019年啟動，旨在以更全面的方式實踐循環經濟。目前這項計畫正在逐步實施，並設有具體且可衡量的目標執行，其重點包括替代性原材料、創新回收利用、聯合解決方案和可再生能源等四項領域。

受疫情影響，聚氨酯事業體的核心業務銷售量與去年同期相比大幅下降25.9％，其所有主要客戶的產業皆受到影響。由於總銷售量減少，加上平均銷售價格下跌，銷售額減少38.7％，達9.13億歐元。EBITDA亦受到銷量和利潤率下降影響，減少至負2,400萬歐元。

聚碳酸酯事業體的核心業務銷售量則同比下降14.4％。雖然汽車和運輸產業需求的大幅下降導致銷量減少，但因電子電器和家電產業的銷量下降速度逐漸趨緩，以及建築產業銷量成現成長狀況，使得整體影響得以緩和。因總銷量和平均銷售價格下降，該事業體銷售額下降27.8％，達6.48億歐元；EBITDA也因此下降37.7％，至9600萬歐元。

塗料、黏著劑和特殊化學品事業體的核心業務銷售量同比下降25.3％。主要為來自於客戶的需求大幅減弱，明顯反應在汽車和運輸產業。由於總銷量和平均銷售價格下降，該事業體銷售額下降28.7％，至4.43億歐元。受銷量和利潤率下降影響，EBITDA亦下降60.0％，至6000萬歐元。

如預期，新冠疫情對於2020年上半年的業績表現產生顯著的影響。上半年，核心業務銷量與去年同期相比下降13.6％，集團銷售總額則下降22.7％，約為49億歐元。此降幅主要為總銷量減少以及銷售價格水準下降所致。EBITDA也因此下降57.9％，至3.79億歐元，淨利潤則為負3200萬歐元。而自由營運現金流則下降至負2.25億歐元。

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