大陸一位夏姓女子2016年在陝西省西山市買下一間毛胚房，總價為人民幣53萬元（約台幣228萬元），但沒想到賣家遲遲不肯辦理過戶，還向西安仲裁委提出仲裁申請，要求解除雙方簽訂房屋買賣合約；而申請書上理由是，賣家當初買下這間房一部分房款是由父母支付，但父母不同意，因此要求解除合約。

據《千龍網》報導，夏女的孩子在西安市上班，她與兒子一同住在太華南路中天錦庭社區，2016年她從鄰居得知，樓上金姓男子因工作調動急於出售房屋，於是向金男聯繫看房。2016年11月夏女與金男簽訂了房屋買賣合約，買房合約及契稅發票等房屋所有手續均移交給夏女。

2017年夏女開始在房子裡進行裝修，期間工程費、水電費及暖氣費等均由她承擔，不料到了6月底房子的所有權證都辦好了，夏女多次聯絡金男要求辦理過戶手續，對方卻以各種理由拒絕辦理。夏女表示，今年6月底房產證已滿3年，金男仍未辦理過戶手續，已構成違約。期間金男還因為房子賣太便宜，要求夏女多補人民幣50萬元（約台幣208萬元）；夏女認為她當年是按市場價購買，因此拒絕這項要求。

沒想到金男於7月7日向西安仲裁委提出仲裁申請，要求解除買賣合約，並返還之前出售的那間房子。金男申請理由是，2016年因經濟困難急需用錢，才與夏女簽訂房屋買賣合約，以低價出售房子，但當初買這間房子的部分款項，是由父母所支付，父母得知後無法接受，故無法繼續履行合約。

有律師指出，金男僅以父母不同意為由，要求辦理解約事項，沒有法律根據是很難成立的，且行為已違反誠實信用原則、合約一方不得擅自變更等原則，因此雙方必須繼續履行這個合約義務。夏女可以提起反訴，要求金男繼續履行合約，配合辦理過戶手續，必要時則可要求金男承擔違約責任。

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(中時新聞網)