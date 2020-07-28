一轉眼馬上就進入了2020下半年，各家銀行陸續公布信用卡的新優惠活動，有的因為優惠幅度縮水掀起一波「剪卡」潮，有的則在疫情之下趁勢追擊，推出加碼優惠進而成為網友心中的新一代「神卡」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字的調查發現，網友在選擇信用卡時，最在意的考量要點為「回饋」、「划算」、「現金」等關鍵字，建立於此前提之下，卡片的優惠只要有所變動，就會大幅影響使用者是否繼續使用的意願。其中上半年網友熱議的台新@GoGo卡、富邦J卡、玉山U Bear卡，下半年權益都有所變動。

台新@GoGo卡

指定數位通路3.5%→6%

過去一直是網友口中熱門選擇的台新@GoGo卡，雖然綁定加碼回饋小幅下降0.5%，但整體來說下半年優惠幅度仍是進一步擴大，其中最亮眼的莫過於綁定支付與指定數位通路，從原本的3.5%提高至6%。包含街口、LINE Pay、Pi錢包、卡得利錢包等4大行動支付天天最高6%回饋，以及蝦皮購物、momo、PChome3大熱門網購每周六回饋最高6%，其它日最高3%的現金回饋。

除了上述的數位通路，指定精選通路加碼後也有共3%回饋。包含現在許多人常用的外送點餐平台UberEats、foodpanda；共享租車服務iRent、WeMo、GoShare；唱歌常去的好樂迪、星聚點；甚至是去Fourplay酒吧喝酒，總計多達上百個國內外通路可享3%現金回饋，廣泛的通路使用起來一點都不會綁手綁腳，不會有看的到高額回饋卻用不到的情況發生。

目前還有限量1萬張的MIT紀念版卡面，卡片上方台灣採夜光設計，黑暗中會發亮，既可愛又吸睛，絕對是申辦入手的好時機。

富邦J卡

國內一般消費1%→3%（限定J POINTS卡）

對於不想研究通路，不求超高回饋僅求能夠隨心所欲無腦刷的人來說，這張卡絕對是下半年的首選。原先因為日本消費有高達3.3%的回饋，而被網友封為「旅日神卡」，受到疫情的影響，下半年日本消費回饋稍微調降至3%，但國內一般消費卻從1%直接加碼至3%，無上限又沒有通路限制，一舉登上下半年的無腦刷信用卡神壇。

唯一要注意的是國內一般消費加碼的2%為LINE POINTS點數，且為J POINTS卡限定的回饋，若當初申辦時選擇現金回饋卡別就無法享有此優惠，算是較可惜的地方，而且回饋是LINE POINT，如果平常沒有用LINE Pay或是喜歡現金回饋，這張卡就要考慮一下了。

玉山U Bear卡

指定網購5%→3.8%，超商消費8%→5%

過去因為擁有幾乎是市場上最強的網購、超商消費回饋比例，這次雙雙調降，指定網購的回饋從5%降至3.8%，原先超商享有的8%優惠也縮減至5%，而被不少網友稱為「跌落神壇」。不過因為回饋上限沒有降低，對於原先在這些通路刷卡金額高的人來說沒有太大影響。另外網路購物不限通路，只要是透過網路消費都算在內，認列條件相對寬鬆。

至於原先電影院購票20%的回饋改為指定娛樂與影音平台消費，雖然對於喜歡跑電影院的人來說少了高額回饋，但在Netflix、Spotify等娛樂與影音平台，有20%的回饋也有一定吸引力。

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(中時新聞網)