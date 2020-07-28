美陸互相關閉對方的領事館，兩國關係陷入「新冷戰」，外界關切，兩國接下來是否會趨於「熱戰」？知名中國問題專家、哈佛大學榮譽退休教授傅高義（Ezra Feivel Vogel）近日接受大陸立場鷹派的媒體《環球時報》訪問時表示，「很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能。」他對於南海和台海局勢表達了擔憂。

傅高義用第一次世界大戰的歷史來解釋，他說，「一戰始於一件小事，並很快波及多個大國，儘管它們並未計劃參戰。」90歲的傅高義依然寄望於美陸接觸政策，他在去年與幾位西方的中國問題專家共同執筆《中國不是敵人》公開信，吸引百多位學者和智庫領袖簽署。

BBC英國廣播公司引述美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授、國際關係系主任朱志群說，「傅先生應該是對當前形勢非常擔憂，發出如此警告，希望美中雙方要冷靜，不要刺激對方，從而引發戰爭。」他也認同近來美陸兩軍在南海和台海的活動加劇，「擦槍走火的可能性不斷增高。」

圍繞南海的主權爭端已持續數十年，近年來緊張局勢升級。北京提出「九段線」的領土主張，並在有領土爭議的區域填海造地、修建軍事設施、設立行政區等，引發周遭各國抗議。而在台海領域，美陸兩國近幾個月來頻繁的艦機穿越軍事活動，令局勢緊張。

BBC報導引述紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明說，武裝衝突有時並非彼此情願，可能因為戰略誤判導致，或因為恐懼而進入一種「安全的困境」。

夏明解釋，「近期中美兩方的矛盾和衝突並非基於理性、務實，或是抱有良好意願去解決問題，而是大家借機羞辱對方而令危機升級。」他認為，雙方這樣做的目的都是挽救各自政權在病毒大流行和經濟衰弱面前的合法性危機。

此外，大陸獨立政治學者吳強對BBC說，大陸在東海、台海以及南海領域與其他國家發生矛盾的根本原因在於，大陸擁抱了傳統帝國主義的心態，不承認現有國際規則，「這也是中美關係緊張的徵結所在」。

吳強認為，南海領域不排除發生小規模武裝衝突，但危機不會擴大。他說，大陸在南海的主要戰略利益，是為海南島的核潛艇進出提供掩護。而不是口頭聲稱的主權主張。「中國仍然存在與其他各國共同開發南海的集體意識。」

「真正的危險在台灣」，吳強說。他解釋，大陸以民族主義復興為目標，打算在習近平第三個任期內完成對台灣的統一。同時這也是大陸不惜一切代價推行《香港國安法》的重要原因。

另一方面，吳強認為，奪下台灣後才能解決海南島需要大量海空掩護核潛艇的問題，由此展開美陸在西太平洋的對抗。「對北京來說，只有奪下台灣，把台灣作為核潛艇基地才能在未來真正有能力與美國對抗。所以中美關係越緊張，中國越急於奪下台灣。」

夏明則認為，可能發生武裝衝突的熱點地區取決於哪一方首先挑起。「如果美國先挑起，可能選擇南海。原因是美國在海軍空軍的優勢令衝突最容易控制，且最容易觸碰中國的痛處，而在道義上也最少引起平民傷亡。」

「如果中國先挑起，最有可能選擇台海領域，其次是中印邊境」，夏明認為，台灣對於大陸的「一個中國」政策來說最具合理性，且擁有多年累積的軍事裝備和勢力滲透。而在陸印邊境，中共陸軍可以發揮優勢， 而且對於北京來說，一方面有助強化國際安全戰略，尤其是對西藏的控制，另一方面與「一帶一路」經濟戰略相吻合。

夏明憂心，「熱戰的可能性在增加，而且熱戰不會只是中美兩國的戰爭，一定是世界大戰。這是非常危險的。」

(中時 )