曾經成功預測美股3月底觸底的基金經理Michael Gayed表示，從3月底低點大反彈來看，美股可能漲過頭，恐出現「嚴重崩盤」。

MarketWatch報導，Michael Gayed直言「這是瘋狂時期！」即使全球疫情嚴重惡化，美國新冠肺炎疫情不斷刷新紀錄，且美國經濟在聯準會的貨幣政策下搖搖欲墜，但股市似乎並未受到影響。

他表示，考慮到股市今年一度暴跌30%以上，但此後又反彈了50%，而這僅在短短八個月內發生，並警告「領先市場指標很可能預示著股票嚴重崩盤」，最近美國10年期公債殖利率約為0.5%、30年期公債殖利率低於1.5%，股市恐回歸均值。他補充，人們常說債市投資人是聰明錢，往往在預測經濟活動方面，領先於股票市場，極短期內殖利率未出現有意義的成長，歷史情況顯示，此種短期活動通常發生在股市重大承壓期之前。

早在5月份，Michael Gayed就曾示警兩次崩盤的可能性，首先是債券，然後是股市。由他操盤的ATAC Rotation基金今年以來已經大漲60%。

(中時新聞網)