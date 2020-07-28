台北國賓大飯店今年瞄準父親節與振興券雙重商機，規劃「頂級爸氣饗宴」活動，今年父親節週末，來到台北國賓享用粵式或川味「振興六人套餐」，即可獲得由國賓麵包房點心主廚精心打造的「六吋水果鮮奶油蛋糕」，吸睛造型相當適合拍照打卡，更能藉由蛋糕上方大大的「帥」字，向爸爸深情告白。

台北國賓表示，於8月8日與8月9日兩天，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人／六人套餐」(6,000元／12,000元)，即贈台北國賓「精緻客房住宿券」，加碼再送「國賓特製蘿蔔糕禮盒」或「六吋水果鮮奶油蛋糕」，讓全家人共享川粵饗宴與精緻點心之餘，還能免費入住五星級飯店，共享幸福歡聚時光。

此外，於活動期間點選「振興四人套餐」，國賓也加碼獻上飄香超過五十年的「國賓特製蘿蔔糕」禮盒作為伴手禮，國賓蘿蔔糕由師傅純手工製作，以精選的台灣豬肉香腸及蝦米為整體增添風味，煎至表面酥香後的蘿蔔糕內層綿密細緻，絲絲鮮甜的大量白蘿蔔絲清爽脆口，清香餘韻在唇齒間久久不散。

台北國賓本次推出的振興套餐皆是匯集國賓粵菜廳、國賓川菜廳的招牌菜色而成，粵菜廳六人套餐中最大亮點即是厚嫩噴香的「伊比利叉燒」，由共摘下米其林11顆星的歐梓康師傅所打造，鹹中帶蜜的銷魂滋味令人齒頰留香，再搭配和牛臉頰佐時蔬、松露龍蝦細麵、花膠干貝濃湯等山珍海味，總共八道佳餚、一道甜點，要讓全家人吃得大呼過癮。

國賓川菜廳則以名聞遐邇的「掛爐烤鴨」為主軸，顧客無論點選四人或六人套餐，皆能品嘗到這道經典大菜，其中川菜六人套餐先以由雙刀耳片、椒麻雞、麻辣牛肚組成的拼盤開胃，再獻上藤椒肥牛、剁椒魚頭、金沙酥脆香辣明蝦等噴香下飯的主菜，搭配耙碗豆燴時蔬去油解膩，最後以清爽滑嫩的杏仁豆腐搭配鮮果作為完美結尾，一次嚐盡各式「麻、辣、鮮、香」的川味佳餚。台北國賓粵

(中時 )