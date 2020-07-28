時隔4年，蘋果（Apple）在今年4月才推出了新一代iPhone SE搭配與iPhone 11系列同級的A13 Bionic處理器，讓新機內在實力大增。不過即便效能表現強勁，新一代iPhone SE僅4.7吋的螢幕，卻也讓不少習慣大螢幕手機的用戶感到難易適應。如果你正在期待一款螢幕更大的平價iPhone，好消息是傳聞它可能很快就將亮相。

Twitter 帳號 Omega LEAKS and RUMORS （@omegaleaks）與Apple Lab（@aaple_lab）共同發表推文，指出這一次不用等4年，下一款iPhone SE預計在2021年就將登場。預計搭載6.1吋LCD螢幕、支援4G網路，搭配A13 Bionic處理器、3GB RAM以及1200萬畫素的單一主相機。與現行iPhone最大的不同在於指紋辨識功能將整合在側邊電源鍵（編註：2016、2020年的iPhone SE都是採用Touch ID整合在實體Home鍵的設計）。

iPhone SE (2021) - coming 2021

- Screen - 6.1’’, IPS(LCD)

- Cellular - 4G(LTE)

- Unlock - TouchID in power button

- SoC -A13 Bionic

- RAM - 3GB RAM

- Camera - Single 12MP

- Price - 499$



- Concept designer: @aaple_lab

- Source: @omegaleaks, @aaple_lab

- Tags: #Leaks #Concept pic.twitter.com/MgJCFNs97r — Apple Lab (@aaple_lab) July 26, 2020

由於2020年的iPhone SE，採用4.7吋螢幕，整體設計可說是與iPhone 7/iPhone 8如出一徹；因此升級到6.1吋的2021年iPhone SE，預計外型上很可能跟2019年的iPhone XR更為相似。不過價格倒是更親民不少，預計定價499美元起跳，跟iPhone XR的749美元相比，簡直是超便宜。

就此來看，蘋果在規劃iPhone產品線之際，似乎可用運用Touch ID指紋辨識或是臉部辨識Face ID來簡易區分。目前線上高階機種都是採用Face ID，而平價入門款則是都採用Touch ID。但是由於iPhone 5s以來Touch ID指紋辨識都整合在實體Home鍵，對於螢幕占比相對不利。若是2021年推出的新IPhone SE將指紋辨識整合在側邊電源鍵，不僅將是全新的作法，也對於提升螢幕占比、貼近現代手機設計趨勢更有幫助。

天風國際證券分析師郭明錤在2020年初即預測，蘋果有望在2021年推出一款採用LCD螢幕的平價款式。這一點跟爆料達人的說法一致。不過這一款手機的螢幕也跟iPhone 11、iPhone XR一致，蘋果如何在相同螢幕尺寸的機種中做出差異化，而不互相侵蝕市場，也是不小的挑戰。

(科技)