日前蔡英文總統提名具有高度爭議性的陳菊等人擔任監委，遭在野黨杯葛審查，但民進黨立法院黨團卻在未經詢答之下逕行動員表決通過監委人事案，為此國民黨智庫國家政策基金研究會今日召開記者會，質疑民進黨本次作法已違憲，將與在野黨一起聲請大法官解釋，。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，民進黨推稱因為在野黨阻礙而沒有完成審查程序，但遇到阻礙就不需要依照程序嗎？此外立委投票時應由立委本人在議場內以投票卡投票，議事人員將專屬票卡交給在場立委本人，但這次有不在場證明的陳瑩竟也拿到卡並投票了。未來國民黨將提釋憲，確認本次監委人事審查有無完成法定程序。

林為洲也指出，考監議題不只廢除，但不管是廢除或改革都要修憲，總統身兼黨主席之下，政黨色彩最濃，要怎樣確保總統提出的監委超乎黨派？如今監委、考委、大法官、檢察總長都由總統提名，過半立委同意通過，五權分立到最後變成總統一人掌握大權，這樣的人事產生制度真能讓考試院、監察院、司法院超出黨派獨立嗎？

文化政治系教授楊泰順表示，民主政治的精隨在於制衡，例如美國採兩院制國會，過去我們的監委與大法官也嘗試交錯任期，避免所有人都由同一位總統提名，而美國參議院可以針對美國三千多個職位行使同意權，事後還可以予以彈劾讓官員下台。但台灣如今卻沒有這些制衡制度。

楊泰順還質疑，監委本人加助理和辦公室開銷一個月可花到四、五十萬，但只要過半立委同意即肯通過人事案，而公視董事為無給職，卻需要經過一國會政黨比例組成的委員三分之二同意，才能通過，審查程序反而比監委更周延。

政大法律系副教授廖元豪強調，立法院職權行使法29條規定監委人選應交全院委員會審查後才投票，30條規定被提名人需報告備詢，本次兩者都不符合。大法官解釋499號宣告國大自行宣布延長任期無效，該次國大修憲一併被宣告無效，理由是違反議事規則，人民無法監督。本次監委人事案，一樣違反議事規則，人民無法監督，同樣理應無效。

國家政策研究基金會副研究員黎家維則指出，近期國民黨內部民調，支持廢監委的比率提高十個百分點，監委制度沒有變，改變民意的是民進黨提出的不當人選和不遵守審查程序的作為。而未來如果廢了考、監，監察權放哪？若給立法院，總統現在可以要求立委通過監察院人事，未來也可能影響立委行使監察權，未來還能有多少彈劾案、糾正案？

因此黎家維認為，在如今在總統亂提名監委之下，不如回歸憲法本文精神，改為由縣市議會選出監委，或者人民投票選出，更有可能對抗總統與行政權，或者修改立法院職權行使法，提高立委行使監委等人事案同意權門檻。

(中時 )