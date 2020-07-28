周揚青與小豬好友三兒合照。（圖／翻攝自 IG）

周揚青疑回應復合傳聞。（圖／翻攝自 IG）

羅志祥（小豬）4月被周揚青抖出9年情變真相，直指男方愛搞「多人運動」、用情不專，兩人毀滅式分手後，小豬最近被發現在車牌是周揚青生日「0912」的名車內拍照秀新鞋，周揚青也被抓和小豬的好朋友仍有密切互動，兩人疑似低調復合，對此，周揚青鬆口回應有姊妹就夠，不需要男友，間接打槍復合。

周揚青3個月前曬出千字長文公開羅志祥性癖好、花心，讓小豬一夕之間工作名聲全無，有人批評周揚青得不到小豬就毀了他，周揚青則說是不希望下個女生受害才全盤掀出，兩人分手後，小豬曾發文疑似想挽回，周揚青都冷處理，最近網上則熱烈討論，兩人似乎暗地裡復合。

周揚青最近曬照，和小豬的好友「三兒」親密合照，而三兒先前曾力挺小豬，羅志祥也被發現沒換掉車牌是舊愛生日的勞斯萊斯。對此，最近周揚青好友過生日，表示「開心到模糊，感謝周周給安排的所有」，周揚清也霸氣回：「所以還要啥男友，有姊妹就夠」，不認回收小豬。

(中時新聞網)