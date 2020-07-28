推動數位化是後疫情時代的重要趨勢，花旗集團在人才培育上也朝向數位化的方向前進。每年暑假是大學及研究生至企業進行實習的旺季，有別於以往，今年花旗(台灣)銀行與集團同步，以遠端工作的數位方式推動為期五週的實習計畫。

花旗同時推出金融數位學習課程，開放給世界各地學生參加，幫助學生建立相關知識及工作技能，更邀請眾多亞太區高階主管以及集團執行長與學生進行跨國線上會談，拓展國際視野。參與五週實習計畫並表現優異的學生，將有機會直接錄取成為隔年儲備主管。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「在這個特殊時期，花旗展現出數位化的實力。除了提供客戶完整的數位化解決方案之外，我們也將數位能力投注在人才培育領域，提供數位實習計畫及課程。這是我們第一次進行這樣的數位計畫，透過創新且獨特的數位遠距實習計畫與學習課程，學生更能不受限制獲得扎實的訓練學習歷練，有助於提升自我的競爭力，並保護我們的實習生免於因為需搭機回國或通勤而暴露在風險中。」

除了暑期實習計畫，花旗亞太區日前亦推出數位學習課程，世界各地的學生皆能註冊參與線上學習，課程涵蓋多種亞太區市場需要的金融專業，包括「投資銀行業務」，及負責客戶銷售與交易業務的「金融市場與證券服務」；而「消費金融業務」相關課程也將於近日推出。成功完成課程的學生，將會獲得花旗發出的證書。

(中時 )