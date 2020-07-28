台積電美國存託憑證（ADR）27日飆漲逾12％，激勵今（28）日股價直接跳空大漲近40元以464元開出，隨即衝上最高466.5元漲停板，也帶動台股加權指數飛越13,000點大關，最高來到13,031點，狂漲443點，不過，逢高各方獲利了結賣壓湧現，指數隨即壓回至12,700點以下，至11點20分止，僅上漲不到80點。

台股已連續多日開高走低收在相對低點，因而，連續4個交易日日K均呈現小黑K或中黑K，今天則是更明顯的超過300點的大黑K，由於台股7月來累計漲幅最高超過1,400點，今日到11點20分時已超過2,300億元大量，市場推估將可能出現3,800億元近年來罕見大量。

投資專家指出，由於台股短線漲幅已大，再加上近期市場主力大戶中實戶已陸續出場，今日帶量下殺，將爆出逾3,000億元，顯示短線籌碼浮額已亂，要提防若後續財報不佳的訊息，將成為引爆股價下殺的助力。

(工商 )