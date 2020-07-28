近期，據大陸證監會最新公布的IPO企業訊息顯示，廈門銀行狀態呈現已通過發審會，另外，還有18家銀行狀態分別為已受理、已反饋或預公布更新，其中，排隊的農商行數量多達11家，占比逾6成。

新網銀行首席研究員董希淼表示，農商行的資本補充要加以重視，推動優質農商行上市將是銀行補充資本、特別是一級資本的重要手段。

近日，上海農商行於證監會網站更新招股說明書，該說明書中提到，擬公開發行股票數量不低於9.64億股、不超過28.93億股，募集資金淨額將全部用於補充核心一級資本。

進一步來看，上海農商行經營業績穩定成長。招股書顯示，2019年，該行實現營業收入212.71億元（人民幣，下同），年增5.59％；實現歸屬母公司股東的淨利潤88.46億元，年增21.04％。截至去年底，上海農商銀行集團資產總額為9302.87億元，已是全大陸規模排名第三的農商行。

長期以來，數量眾多的農村商業銀行一直有「規模小、盈利弱」的標籤。但經過多年發展後，幾大農商行的實力已不容小覷，其中以重慶農商行、北京農商行、上海農商行、廣州農商行等4家最具實力，不管是規模還是盈利能力都已在同類銀行中遙遙領先。

重慶農商行資產規模已達1.03兆元；北京農商行、上海農商行資產規模也接近兆元大關；排名第四的廣州農商行資產規模也高達8941.54億元，領先排名第五的東莞農商行近一倍。

除上海農商行外，其餘三家頭部農商行也已經或準備登陸A股市場，這4家大型農商行未來有望在A股市場聚齊。重慶農商行已於去年成功實現A＋ H股上市；廣州農商行目前也在A股IPO排隊中；北京農商行正在積極籌備A股上市。

對外經濟貿易大學銀行管理系主任張海洋表示，由於眾多農商行的發展均力足於本地，所以資產規模較大的不多；他進一步指出，農商行一旦上市成功，不但會對自身資本補充有所幫助，也會對同類銀行形成較好的激勵作用。

(旺報 )