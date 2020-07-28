宅配通(2642)2000年成立，是台灣第一家宅配業者，為台灣宅配產業開啟序幕，今天舉行20周年慶祝大會，董事長邱純枝表示，20年公司穩定成長，今年將達成3年前設定的2020目標，獲利將突破2億元新高。

邱純枝指出，企業20歲是一個重要的里程碑，目前公司已有2000多名員工，期許經營團隊繼續朝向三大方向努力，包括提升對股東的報酬力、對顧客的服務力以及對員工的福利。

宅配通上半年營收19.5億元，年增8.25％，第1季稅後淨利0.55億元，年增44.55％，每股盈餘0.57元，主要受惠疫情拉動，加上電子商務市場成長、美食外送短鏈崛起。

宅配通表示，全球商業模式與物流系統正在改變，憑藉資通訊科技、5G行動高速網路、無線射頻辨識(RFID)應用、雲端資料傳輸、大數據分析、影像辨識技術、人工智慧，以及智慧型手持或穿戴裝置、自動導引車(AGV)、倉儲機器人等技術興起，宅配通掌握關鍵先進技術，解決宅配物流業者本身的人力短缺、效率瓶頸、作業安全問題，也促使宅配物流作業朝向智慧化發展，進而發展「智慧物流」創新營運模式。

宅配通獨家規劃RFID技術建置方案，在籠車設備上佈建感應條碼，各站點針對籠車必經地點劃定感應區域，透過籠車設備進出，由系統自動感應追蹤動向，密切掌握籠車設備總量與流向。

另外，派車系統升級整合以系統自動化管理取代人力繕寫、繕打派車單與出貨調度派遣，將手動資訊數位化，降低錯誤率、加快貨品進出速度，不論車次、往返時間都能有效追蹤。結合籠車設備追蹤技術，更能精準的判斷轉運車抵達站點需要接送籠車的數量，有效降低人工誤植所導致的問題。

自動導引車(AGV)可運用於物流倉儲的揀貨工作，提升作業專注與準確率，亦規劃不久將來於桃園機場與松山機場的場域使用，提供旅客更便捷舒適的行李托運環境。

宅配通也投入即時影像判別與AI技術，營運行控中心能掌握各貨車即時狀態，判別駕駛員是否有違規、怠速等行為，行控中心於當下提醒駕駛員；所有駕駛員在上路後，AI將針對全路線與駕駛行為進行學習與控管，再針對資訊分析提出最佳配送路線提升效率，也聚焦駕駛員即時行為以判讀違規預測，進一步協助駕駛員有效且安全的駕駛行為、降低行駛間風險以保護公司資產。

(時報資訊)