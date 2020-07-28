彭博今日宣佈，台灣勞動部勞動基金運用局(BLF)已委託彭博為其新的23億美元環境、社會及企業治理(ESG)委託經營，制訂指數基準。

已於2020年7月3日推出的BLF基金，會以客製化的彭博巴克萊全球整合公司債美元(不含爭議性產業)指數(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD ex Controversial Industry Index)為基準；該指數採用剔除篩選方法，以剔除如煙草、酒精及武器等行業。

台灣勞動基金運用局副局長劉麗茹表示：「我們很高興與彭博合作，推出亞洲第一項著重於ESG投資原則的固定收益委託經營。該基準符合我們的特定要求，具備績效透明度，並確保我們選定的基金經理人符合設定的社會責任標準。我們相信目前正是機構投資者考慮永續投資的時機，以支持社會包容性經濟復甦。特別是退休基金，在吸引長期資本方面扮演日益重要的角色，其規模更能為社會創造正面的影響。」

擁有47年歷史的彭博巴克萊指數為業界最廣泛使用的指數，可讓固定收益投資者尋求客觀的、以規則為基礎，且具代表性的基準，以衡量資產類別風險和回報。作為固定收益投資領導者的彭博巴克萊指數，提供無可比擬的市場涵蓋範圍，包括全球固定收益、通膨連結及交換基準指數。

「這是目前亞洲最令人期待的ESG發展」彭博亞太區指數主管莊戟表示，亞洲最大及最受重視的退休基金之一，正引導投資市場ESG投資的未來方向，客製化ESG指數需求只會繼續增加，期盼透過彭博強大資產組合分析、研究、數據和指數傳統，為亞洲客戶提供ESG指數解決方案。

勞動基金運用局最新整體勞動基金運用績效，截至5月底止，累計虧損2246億元，收益率負5.29%，但因疫情趨緩、投資收益也逐步回升，5月單月收益回升707億元。

截至今年5月底止，整體勞動基金規模為4兆3428億元，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，1至5月累計報酬為負2246.7億元，收益率負5.29%。

(時報資訊)