高市圖書總館驚見偷拍「攝」狼，偷拍男學生廁所尻尻再PO網。（柯宗緯攝）

學生躲廁所尻尻，遭「攝」狼偷拍PO網。（翻攝網路）

學生躲廁所尻尻，遭「攝」狼偷拍PO網。（翻攝網路）

有全台最美圖書館美譽的的高市立圖書總館，驚傳有偷拍「攝」狼，將躲在男廁，偷拍國、高中生打手槍，再上傳到社群網站供人瀏覽，該帳號有2.5萬人追蹤，多部影片破千、破萬人觀賞。轄區前鎮警方表示，未接獲民眾報案，目前被害人及嫌犯身分不明，將與館方加強巡邏。

有網友發現，近日在社群網站Twitter上名為Peter的帳號，上傳多部偷拍青少年在男廁打手槍影片，偷拍的對象以男學生為主，有穿制服、便服，坐在馬桶，看著手機A片、戴耳機尻尻，卻渾然不知已成「攝」狼偷拍對象。

該帳號PO文指出，「這樣的場景幾乎天天上演，但這場地真的是國高中的天堂，請大叔伯留給我們一個發洩的天地」、「就說好多同年紀的在打很多人都不信」、「運動選手尻尻就是不一樣」等淫言穢語，影片PO網供人觀看。

轄區警方指出，109年6月間，高雄圖書總館有年輕男子在館內廁所裡手淫，遭不明人士以手機偷拍後上傳Twitter。但經查沒有民眾報案，犯案時間、地點、被害人與嫌犯不詳，已調閱監視器過濾可以對象，並加強埋伏巡守，同時追查影片散布者的IP位置，以查明嫌犯身分。

針對不雅影片PO網，警方指出，影片散布者違反《兒童及少年性剝削防制條例》， 散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片等以他法供人觀覽、聽聞者，可處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。也呼籲網友不要隨意轉傳散布，否則同樣違法。

館方指出，據統計總圖每天有5000至8000人入館，其中有不少放暑假的國高中生到館K書，很遺憾讀者在圖書館中做出這樣的行為，將更加強各角落巡視，嚴防再發生猥褻及偷拍行為。

(中時 )