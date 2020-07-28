許多年輕人喜歡在朋友的聚會上小酌，但飲酒過量容易傷身，甚至有猝死的可能，千萬不能輕忽大意。英國一名20歲女子香農

（Shannon Hewat）在朋友的聚會上喝酒；當她返家時卻開始感到不適，緊急送醫治療後沒多久，香農的家人卻收到醫院通知表示，香農已因器官衰竭不幸離世。

根據《太陽報》報導，香農周末和朋友開趴喝酒玩樂，返家後卻開始覺得不舒服，先自行服藥希望能改善不適的症狀，沒想到卻愈來愈嚴重，而香農的母親則以為女兒只是宿醉，因此並未多加注意。

隔日，香農狀況依舊沒有好轉，香農的母親才驚覺事態嚴重，緊急通報救護車將女兒送醫；然而，因新冠肺炎疫情的緣故，家人無法跟隨探視，香農的父母只得在外焦急等待，並不斷傳訊息給女兒詢問狀況，卻一直未收到回覆。

22日一早，香農的父母便收到醫院通知，表示香農病情加重，已轉變成全身器官衰竭，目前昏迷不醒，需盡快進行肝臟移植手術。香農的父母心急如焚，卻仍無法見到女兒；手術施行當天，香農的父母滿懷希望的在醫院附近等待，沒想到等來的卻是女兒的噩耗。事後，香農的母親表示，至今雖仍無法相信女兒已離開，但也只能收拾起悲傷的情緒，替女兒處理後事，而香農的確切死因，仍有待相關單位調查。

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(中時新聞網)