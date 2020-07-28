台東戒治所外役隊隊員出手幫忙，減輕洗衣廠壓力。（莊哲權攝）

疫情趨緩後，台東從6月開始遊客爆量，旅宿業客滿，造成大量床單、被單送洗大塞車，洗衣廠加班到清晨5點都來不及應付，台東戒治所，特別挑選10名受刑人和業者合作，迅速補足人力空缺，大大的減輕洗衣廠缺工壓力。

來到台東市區的洗衣工廠，放眼望去全都是一堆又一堆，有如小山一般的物品，大的有被單，床單，小的有毛巾拖鞋，數量驚人，除了一般正職員工幾乎沒休息的趕工之外，1群身穿白衣和綠衣，還有戒護人員在一旁監控的，他們是今天才剛加入的台東戒治所受刑人。

他們雖然剛上手，但是手腳俐落，分擔各種工作，讓洗衣廠作業快速動起來，員工說這陣子真的有操到，原本加班也洗不完的物品，有他們加入壓力少多了。

台東市區有5家洗衣廠每天要處理大量旅宿業清出的床單毛巾等設備，只是洗衣廠天天加班也應付不來，業者說是40年來第一次遇到這種快趕不出來的情況，加上工人難找，大家都在硬撐，還好台東戒治所在收到業者申請後，協商派出10名外役隊隊員，幫助業者趕工，先渡過這段艱回期。

業者說，目前1天清洗4萬件物品，是疫情期間的5到6倍，有「大哥」們加入還是缺5名員工，至於這批受刑人工作期以10天為1期，每天支付隊員900多元薪資，未來雙方還計畫長期合作，培訓受刑人技能，在出獄後也有一技之長。

(中時 )