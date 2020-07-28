外交部今天宣布8月1日起延長泰國、汶萊、菲律賓等新南向政策目標國及俄羅斯國民來台免簽，將延長至明年7月31日；但領事事務局副局長周中興也說，該簽證措施為既有簽證待遇的延長及執行面調整，並非於疫情期間開放外籍人士來台觀光旅遊，是否放寬外籍人士來台觀光仍須由中央疫情指揮中心評估全球疫情狀況後檢討及調整。

周中興指出，8月1日起至明年7月31日，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓等新南向政策目標國及俄羅斯國民來台免簽，「觀宏專案也續辦至明年12月31日；但延長免簽並不代表開放外籍人士來台觀光，是否開放仍須由疫情指揮中心評估。

至於今年3月21日以前，已免簽、落地簽或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期的外籍人士，外交部也第五次自動延長30天，這是通案規定不用個案申請，周中興說，這也是外交部最後一次做自動延長。

外交部針對受疫情影響滯留台灣的外籍人士，考量各國雖逐步調整邊境管制，但國際航班尚未完全恢復正常，第五次自動延長符合上述條件的外籍人士，不用另行申請，但在台停留天數不得超過180天。

(中時 )