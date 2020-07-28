昨年屆40的「潘帥」潘瑋柏突然宣布閃婚，同時公開了老婆的照片跟社群帳號，是年僅26歲的大陸籍「最美空姐」Luna，婚訊曝光後除了恭喜聲，同時也掀起爆料聲浪，連華人首富王健林獨子王思聰都參戰，直指潘瑋柏、郭富城嬌妻都曾是「Amy」旗下大將，惹得台灣金牌經紀人吳翊鳳(Amy)發文澄清。

潘瑋柏宣布情訂Luna後，首富之子王思聰隨即在朋友圈發文，寫下：「我佛了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，此話一出讓網路上一片譁然，紛紛猜測Amy到底是誰？不久便聯想到帶紅林心如、吳辰君、陳昭榮等紅星的金牌經紀人吳翊鳳。

曾掌管瓊瑤公司演藝經紀部、堪稱帶紅台灣半個娛樂圈的金牌經紀人吳翊鳳，也被稱為Amy姐，這回捲入王思聰爆料，不久後即po文慎重否認，「我與提及的兩位女士並無任何關係，請各位謹慎吃瓜」，而網友也說應該不是同一個Amy，王思聰甚至被責備「網紅、空姐結個婚也不容易~到處被爆料」、「有必要把過去的事都翻出來嗎？非要把他們搞到離婚，才滿意嗎？」，甚至開玩笑說「Amy姐」如今應立下了新目標「物色新女孩，拿下王思聰 」。

(中時新聞網)