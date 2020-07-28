菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）27日在國情咨文演說中排除了讓美國重返菲律賓駐軍的可能性。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（27）日在國情咨文演說中排除了讓美國重返菲律賓駐軍的可能性，他擔憂若讓美軍駐紮，未來基地恐成核武戰爭目標，屆時恐造成菲律賓人「滅絕」。

綜合菲律賓每日詢問報網路版（Inquirer.net）、美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，先前有媒體報導，美軍有意重返位在呂宋島中部的蘇比克灣（Subic Bay）的軍事基地駐紮，對此，菲律賓總統杜特蒂昨日在國會的國情咨文演說中否認傳聞，並且傳達出不願讓美軍重返菲國的想法。

「你在此時建立基地？這個確定會引爆一場戰爭，因為將會帶來核子彈庫」，「這肯定會讓菲律賓族滅絕。」

20世紀美國在菲律賓建立2座最大的海外軍事基地，一座是克拉克空軍基地（Clark Air Base），另一座是蘇比克海軍基地（Subic Naval Base），不過美軍已在1992年撤出菲律賓。杜特蒂今年初宣布將終止和美國在1998年簽署的「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement，VFA），不過礙於新冠肺炎疫情，終止程序已在6月暫停。

《華盛頓觀察家報》分析，即便華府已經尋求增強美國兌現協議的能力、保護菲律賓人免於受大陸威脅，杜特蒂的發言仍顯示，他不願意介入美國和大陸之間的競爭。國情咨文演說中，杜特蒂也透露出菲律賓現階段沒有能力和北京展開軍事對抗的實情。

美國國務卿蓬佩奧去年造訪馬尼拉時，曾再度向菲律賓人承諾，如果大陸因為南海問題攻擊菲國軍人，美國將會協防菲律賓。杜特蒂當時也公開呼籲美國派遣艦隊駐菲，不過《華盛頓觀察家報》指出，杜特蒂一邊打臉華府、一邊討好北京的行為可能更為常見。

(中時新聞網)