近期隨著各家投信加大指數型投資商品的宣傳力道與眾多投資新鮮人加入市場，ETF一時之間蔚為主流投資商品，特別是高息型ETF受到極大的青睞。

在目前市場高達200檔ETF商品中，有其中六檔是以高現金殖利率(高股息)作為宣傳號召。既然是以高股息做為號召，投資人自然要瞭解到一件事，要是不能填息，殖利率就只是拿自己的錢配給自己。

整體數據排名

所以在投資高股息ETF，除了關注現金殖利率外，整體的報酬率是否高於殖利率是很重要的觀察指標。我們將項目分開來看：

-殖利率排名如下: 00701 > 0056 > 00713 > 00731 > 00878(預估4.5%) > 00730

-報酬率排名如下：0056 > 00713 > 00878(統計時為正報酬) > 00701 > 00731 > 00730

-報酬率高於殖利率的產品：0056元大高股息、00713元大高息低波

近期因溢價差而受到關注的 00878國泰永續高股息 ，尚未有整年度的績效數據。投資人有興趣的話要自行評估未來的表現。

0056 是高息型ETF首選

市場上因為各種投資題材而熱鬧了起來，但是投資人應該回歸投資的初衷。你是想要實質的報酬率還是題材?在後期的產品設計上，為了推廣新商品，題材型的商品越來越多，這讓指數投資分散投資、貼近大盤報酬的初衷越來越模糊，雖然題材本身有可能獲取更高的報酬率但也消耗了很多的精力才題材的追蹤觀察上，這適不適自己就需要投資人自行判斷。

而就數據上來看，高息型ETF仍是以早期發行的0056 台灣高股息擁有最佳的報酬率表現與最低的總費用率。若是對追逐題材不感興趣，只是純粹想要一個無聊有效率的高股息產品，那0056仍是目前市場最佳的選擇。

圖文/股魚授權提供

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※本文由PressPlay專欄作家股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)