林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師辛宜臻表示，台灣疫情雖不如國外嚴峻，但據勞動部資料，今年春節後台灣失業率正不斷攀升，從2020年2月的3.7％（失業人數44.3萬人），上升至2020年5月的4.07％（失業人數48.6萬人）；至6月底，全台有3萬人被迫放無薪假或減班休息。（林周義攝）

長庚兒保團隊最新研究發現，台灣兒虐發生率與失業率相關，失業率每上升1％，來年的兒虐率將上升萬分之7。目前全台兒童人口計有360萬人，若今年增長1％失業率，明年將增加約2500名受虐兒，呼籲政府提高警覺。

為找出影響台灣兒虐的風險因子，林口長庚兒少保護中心團隊2018年進行兒虐發生率與社會經濟醫療等因素的相關性研究，根據行政院主計總處資料，針對台灣2004到2015年的統計數據進行追蹤分析。

研究顯示，12年間，台灣共有16萬1183位兒童遭受不當對待，平均每年發生1萬3431例，每天就有36個不幸個案。台灣的兒虐發生率呈緩升趨勢，從2004年平均每萬名兒少人口有14位受虐，到2015年為每萬名23.4位受虐；2012年一度達高峰，每萬名有43位。

進一步分析發現，失業率增加的地區，兒虐的發生率也會增加，且有遞延現象，也就是失業率會影響至下一年的兒虐發生率。林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師辛宜臻表示，台灣疫情雖不如國外嚴峻，但據勞動部資料，今年春節後台灣失業率正不斷攀升，從2020年2月的3.7％（失業人數44.3萬人），上升至2020年5月的4.07％（失業人數48.6萬人）；至6月底，全台有3萬人被迫放無薪假或減班休息。

根據長庚研究模型推估，失業率每上升1％，來年的兒虐率將上升萬分之7。辛宜臻表示，目前台灣的兒童計有約360萬人，由此推估，若今年失業率上升1％，明年將增加2500名受虐兒。長庚醫療體系兒少保護中心召集人暨土城長庚醫院院長黃璟隆表示，政府及早預備，強化兒少保護網，降低兒童受虐機會。

(中時 )