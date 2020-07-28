上月底桃園一名20多歲年輕女，與朋友在KTV歡唱飲酒，之後吐血昏迷，送醫不治，檢測後體內酒精成分，相當於呼氣酒精濃度值近3。無獨有偶，英國也有一名20歲妙齡女，週末跑趴飲酒狂歡，隔日身體不適，母親將她送醫，豈料竟就此天人永隔，隔日母親接獲醫院通知「妳女兒已經宣告死亡」。

桃園市一名25歲女子，上月底和好友在中壢區某KTV歡唱，因為身體不適又拗不過友人勸酒，當場竟然喝到失去意識，好友發現以為只是醉倒，沒想到卻吐血、叫不醒趕緊叫救護車，送醫急救仍回天乏術，經抽血檢測，血液含酒精成分超過450mg／dl，相當於呼氣酒精濃度值近3，院方不排除是因急性酒精中毒身亡。

而據英國《太陽報》報導，20歲女子赫瓦特（Shannon Hewat）周末和朋友喝酒，回家後身體不舒服，赫瓦特的媽媽原本也只以為女兒宿醉，但情況沒好轉，媽媽便將赫瓦特送醫。

因為新冠肺炎因素，媽媽無法入院陪伴，但隔天她就接到醫院通知，女兒全身器官衰竭、重度昏迷病危，將緊急進行肝臟移植手術。

媽媽急忙趕到醫院附近旅館，並傳訊女兒「很快就會見面」，但30分鐘卻收到醫院通知「妳女兒已經宣告死亡」。不過赫瓦特確切死因仍待檢驗，母親透露女兒身體不舒服時會服用一些藥物。

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(中時新聞網)