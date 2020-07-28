高雄市前鎮高中高二學生蔡侑杰在高中職天文攝影比賽「金天獎」，囊括追蹤攝影組及固定攝影組雙料冠軍，獲獎作品得來不易，除了要遠離市區光害到深山拍攝，還得頂著刺骨的寒風不眠不休進行觀測，這次得獎也讓他對天文更有熱忱。

蔡侑杰展現高中生對天文的熱情與高超的攝影能力，拍下令人驚豔的M42獵戶座大星雲，追蹤攝影組冠軍作品「藍鳥」，就像畫布上美麗的彩影，又如振翅的「藍鳥」在一片漆黑的銀河中，引領世人翱翔光明；另一幅作品「我。銀」更是將他的天文知識結合攝影技巧，將看似平凡的銀河用最獨特的方式呈現，連評審們都嘖嘖稱奇。

蔡侑杰表示，在拍攝這2幅作品的過程相當辛苦，他必須多次忍著寒冬在高山上的低溫，在體感溫度負2度的氣溫下苦守整夜進行天文觀測，好幾次曾經想放棄拍攝下山取暖，百般糾結之下，決定一鼓作氣完成作品，因為這是人生相當難得的經驗再苦都值得，拍攝過程中他也學習到許多新事物，這是一般人無法輕易體會的。

蔡侑杰指出，他在觀測天文的過程中，也發現國內有許多環保現象值得改善，他發現即便在山上，還是有許多地區有過度開發的情況，除了亂丟垃圾問題沒有改善外，光害問題也日益嚴重，他希望可以還給天文人更多在夜間欣賞美妙天空的區域。

金天獎主辦人前鎮高中黃翊展老師表示，隨著每年金天獎的辦理，從學生投稿的作品裡看見了高雄市高中職學生在天文觀測與攝影水準的提升，這也是金天獎最初創辦的目標之一，希望能讓喜愛天文的高中生有一個優質的交流平台，因為科學即是人類對自然界的觀察、凝視的累積，天文更是一門講求真、善、美的光與影像的科學。

(中時 )