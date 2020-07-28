台灣「無症狀感染一直都在」！繼日本女留學生後，又再度發生泰國移工返國後確診案例，台大公衛學者指出，這代表台灣社區有潛藏的無症狀感染者，呼籲外籍學生與移工有集中檢疫的必要，且應立即對目前還在台灣的移工實施分艙分流，獨立宿舍的必較，同時對移工實施全面篩檢，掌握感染狀況，以避免重演新加坡移工造成國內爆發大流行。
台大公衛學院院長詹長權指出，從泰國移工的例子就應該立刻警醒，社區中有無症狀感染者，若還是只維持對有症狀者採檢，就很容易一再發生，應該立刻重新檢討政策。
因此他提出七大建議，必須要馬上要做的有，指揮中心和勞動部要有完整的移工計劃，對於發生個案的工廠和宿舍必須儘速分艙分流，若之前居住是擁擠的，必須立刻分開，這是新加坡經驗告訴我們的。其次是工廠過去的配工方式要立刻檢討，若過於密集就要立刻分開。
宿舍管理部分，應該要朝向單人單房規劃，且應立即對個案全廠員工以及移工接觸者都要全面核酸篩檢，看看有沒有正在感染者。他指出，包含越南、香港、新加坡近日發生移工群聚後，都是這樣在做，但昨天衛福部的核酸檢測數據，仍舊停留在一、兩百人，顯示檢驗量能還是不足。
全面管理部分，詹長權表示，對於台灣所有移工的出入、境都因進行核酸普篩，以免就像日本女留學生和泰國移工一樣返國後才被其他國家測出來，這樣是不對的，出境篩檢，這是台灣的國際責任，也才能立即展開疫情調查掌握接觸者。
對於移工居住環境安全衛生更要全面檢查，同時呼籲，對於目前在台灣的移工應該進行血清抗體檢查以了解傳播情況。
「最近移工進來檢疫的措施比之前還要鬆」，尤其解封後警戒心都放鬆了，詹長權表示，透過這次例子應該要立刻檢討，各縣市衛生局應該要掌握並落實每個移工的狀況，建議恢復移工的集中檢疫，才能在十四天內好好管理以避免漏網之魚。
(中時 )
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