台大公衛學院院長詹長權針對對自台灣回日本後確診新冠肺炎日籍女留學生及泰國移工回泰確診的案例表示，這表示台灣存在潛在無症狀個案。（鄭任南攝）

台大公衛學院院長詹長權建議勞動部與指揮中心立刻針對移工提出完整防疫計畫。（鄭郁蓁翻攝）

台大公衛群體健康研究中心28日舉辦抗COVID-19說明會，台大公衛學院院長詹長權表示，台灣恐存在潛在無症狀個案，外籍學生及移工有集中檢疫的必要；另秋冬將會面臨新冠肺炎與流感的雙重威脅，有待研發多重檢驗試劑因應。（鄭任南攝）

台灣「無症狀感染一直都在」！繼日本女留學生後，又再度發生泰國移工返國後確診案例，台大公衛學者指出，這代表台灣社區有潛藏的無症狀感染者，呼籲外籍學生與移工有集中檢疫的必要，且應立即對目前還在台灣的移工實施分艙分流，獨立宿舍的必較，同時對移工實施全面篩檢，掌握感染狀況，以避免重演新加坡移工造成國內爆發大流行。

台大公衛學院院長詹長權指出，從泰國移工的例子就應該立刻警醒，社區中有無症狀感染者，若還是只維持對有症狀者採檢，就很容易一再發生，應該立刻重新檢討政策。

因此他提出七大建議，必須要馬上要做的有，指揮中心和勞動部要有完整的移工計劃，對於發生個案的工廠和宿舍必須儘速分艙分流，若之前居住是擁擠的，必須立刻分開，這是新加坡經驗告訴我們的。其次是工廠過去的配工方式要立刻檢討，若過於密集就要立刻分開。

宿舍管理部分，應該要朝向單人單房規劃，且應立即對個案全廠員工以及移工接觸者都要全面核酸篩檢，看看有沒有正在感染者。他指出，包含越南、香港、新加坡近日發生移工群聚後，都是這樣在做，但昨天衛福部的核酸檢測數據，仍舊停留在一、兩百人，顯示檢驗量能還是不足。

全面管理部分，詹長權表示，對於台灣所有移工的出入、境都因進行核酸普篩，以免就像日本女留學生和泰國移工一樣返國後才被其他國家測出來，這樣是不對的，出境篩檢，這是台灣的國際責任，也才能立即展開疫情調查掌握接觸者。

對於移工居住環境安全衛生更要全面檢查，同時呼籲，對於目前在台灣的移工應該進行血清抗體檢查以了解傳播情況。

「最近移工進來檢疫的措施比之前還要鬆」，尤其解封後警戒心都放鬆了，詹長權表示，透過這次例子應該要立刻檢討，各縣市衛生局應該要掌握並落實每個移工的狀況，建議恢復移工的集中檢疫，才能在十四天內好好管理以避免漏網之魚。

(中時 )