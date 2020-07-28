立委許智傑前助理關說勞檢放水 二審判囚4年半 13:302020/07/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委許智傑。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委許智傑的前國會辦公室主任陳永勝，涉以「選民服務」為由要求勞動部職安署免除裁罰，一審將依圖利罪將他判刑5年4月，二審判刑4年半；同案被告勞動部職安中心檢查員獲判緩刑4年。可上訴。 合議庭審酌陳永勝為立法委員辦公室主任，不思以正途協助立法委員執行職務，反利用此等優勢地位，迫使行政機關從其所欲而圖利他人，戕害立法及行政機關形象，所生損害匪淺，犯罪後猶以選民服務之名矯飾己過，未見悔意，判刑4年6月。 (中時 ) #判刑 #立法 #二審 #立委 #服務 也許您會感興趣 社會熱門新聞 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 女大生穿情趣內衣 攝影師「血液集中」腦袋空 急擦槍下場慘 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 史上最悲情摃龜！威力彩頭獎7個號碼「都差1」 他PO文哭：我最廢 - 社會 男好奇上網約砲 翻雲覆雨後對方羞喘一句讓他崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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