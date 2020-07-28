民進黨立委許智傑的前國會辦公室主任陳永勝，涉以「選民服務」為由要求勞動部職安署免除裁罰，一審將依圖利罪將他判刑5年4月，二審判刑4年半；同案被告勞動部職安中心檢查員獲判緩刑4年。可上訴。

合議庭審酌陳永勝為立法委員辦公室主任，不思以正途協助立法委員執行職務，反利用此等優勢地位，迫使行政機關從其所欲而圖利他人，戕害立法及行政機關形象，所生損害匪淺，犯罪後猶以選民服務之名矯飾己過，未見悔意，判刑4年6月。

(中時 )