首位確認由冠狀病毒造成SARS的香港大學微生物學系講座教授袁國勇27日接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，針對當下大流行的新冠肺炎，他認為疫情爆發地武漢市的當地官員未及時對公布訊息，並指出當他視察武漢檢視防控措施時，發現最初疑為疫情起源地華南海鮮市場已被完全清理好，「如同犯罪現場被打亂破壞，無法確認導致人類受感染的病毒動物宿主」。

Professor Yuen Kwok-yung said he suspects that Wuhan officials tried to ”cover-up” truth about the #COVID19 https://t.co/MSO37G5PNY — Kaka Lee (@kakalee71738982) July 27, 2020

袁國勇接受BBC節目《BBC Panorama》專訪表示，他1月18日以大陸國家衛生健康委員會高級專家組成員身份到武漢視察疫情與防疫措施，其中當一行人到華南海鮮市場時，市場已完全清理好，他形容「如同遭破壞的犯罪現場，完全沒什麼可看」，懷疑武漢官員確實有些隱瞞，「當地官員本應該立即蒐集資料，絕對沒有時間容許這種收拾工作」。

袁國勇表示，他曾於1月12日在深圳的一家人身上確診出冠狀病毒，其中家人成員有剛從武漢返回，並透過此一案例得知，若發現家庭有聚集性感染，意味着病毒已出現人傳人。他表示，他知道這種病毒傳播的效率，且病毒可以伴隨着人搭乘航班到達數千英里之外的城市，但在他向北京報告「病毒有人傳人證據」後，並未獲當局即時重視，直到一周後才由陸首席傳染病學專家鍾南山證實「病毒肯定會人傳人」。

另外，國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟也接受BBC同一節目訪問，並指出封城是重大決定，只有當我們認定武漢疫情會威脅整個國家後才做出的決定；而大陸也表示自己不應為了新冠病毒而成為責備對象，自己也是受害者，官員聲稱他們的行動一向「公開透明」，並表示他們已即時向世界衛生組織與相關國家通報相關資訊。

針對武漢官員在疫情暴發初期時的權責問題，武漢市長周先旺曾在1月27日接受官媒央視採訪時，承認對於疫情的披露不即時；但他也坦言，他無權披露有關的訊息。

(中時新聞網)