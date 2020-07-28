史上最高金額的威力彩頭獎31.2億元，共有2注中頭獎，每注各得15.6億元，分別由北市大安區大安路一段的彩盈寶彩券商行和南投縣竹山鎮社寮里大公街的大運發商行開出，台北大安區中獎人採「包牌」方式共投注了5600元，南投中獎人僅花200元就幸運中獎。

根據台灣彩券投注資料觀之，在台北大安區開出的頭獎是採「包牌」，共投注了5600元，因此，該位投注者除了中頭獎之外，第一區包7碼、第二區包8碼，共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎。另1注頭獎則獎落南投縣竹山「大運發商行」，中獎人只花200元電腦選號就幸運被財神爺找上。

台灣彩券表示，至於二獎共有20人中獎，每注365萬5,333元，也是史上單期開出最多注紀錄，前一次的紀錄為101年12月6日，當期頭獎18.16億元、銷售16.99億元，開出3注頭獎、13注二獎。

台彩指出，貳獎20注當中，有7注為頭獎彩券包牌所中，另有2注也是包牌、單張對中2注，故中獎彩券只有13張。

(工商 )