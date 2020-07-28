史上最高金額的威力彩頭獎31.2億元雖已開出，台灣彩券表示，威力彩本期頭獎已開出，由於端午節威加彩加碼2億元至7月30日為止，下期還在端午加碼期間，因此，下期(7/30)頭獎自動加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額預估為上看2.2億元。

(工商 )