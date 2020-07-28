海巡署查扣船上成員18名、查扣小舟3艇，船艙發現違捕漁獲海鰻等漁獲。（圖／海巡署提供）

海巡署近期發現中國大陸漁船，經常於深夜時段越界至東沙海域進行違法採捕，為維護「東沙環礁國家公園」珍貴海洋資源，特別派出特勤隊全副武裝，配合海巡艦遠赴240海浬外的東沙島，夜襲正在違法捕魚大陸籍漁船，必將18名大陸船員及員船扣回高雄港偵辦，這也是專職海上反恐的海巡特勤首次遠赴東沙進行緝捕違法捕魚行動。

東沙環礁國家公園是臺灣第一座海洋型國家公園，生物資源豐富。海巡署艦隊分署高雄海巡署組建的專案艦艇，於24日晚間23時，在東沙島東北9浬處發現一艘形跡可疑的大陸漁船，正施放小舟在環礁上進行非法作業，外側並塗抹隱匿左右舷及船艉之船名，企圖逃避查緝。

專案艦艇立即指揮1艦3艇進行包抄，在暗夜中，由全副武裝特勤隊員，利用快艇快速接近大陸漁船後，強勢登上漁船，並快速壓制所有船員。初步調查船上成員18名、查扣小舟3艇，船艙發現違捕漁獲海鰻等漁獲。

海巡幹員同時也針對船員進行新冠肺炎快篩檢驗，結果均呈「陰性」後，立刻押解漁船返回航程遠達240浬的高雄，全程歷經35小時、人員交替輪班的艱辛航程，終於在今（27）日00時平安押返高雄港。

全案將依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「入出國及移民法」移送地檢署偵辦，並由南部分署及第七巡防區協助進行人員隔離檢疫及後續留置調查等事宜。

海巡署強調，海巡艦艇全天候守護東沙海域生態，未來將持續嚴正執法，強力取締越界作業船舶，以維護我國漁民作業權益，確保東沙海域海洋資源永續發展。

(中時新聞網)