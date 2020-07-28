劉明峰2007年參加《超級星光大道》獲得第五名佳績，一首自創曲《無盡的愛》可是凸顯出創作功力，不過目前在郵輪當駐唱歌手的他，因為健保卡被列「出境」無法就醫，讓他不滿向政府喊話：「出了事你們誰來負責」。

根據《三立新聞網》報導，劉明峰在私人臉書上透露在郵輪上時，因為不小心踩空撞到下體，想趁空檔去診所就醫，豈知健保卡顯示身份是「居家檢疫」，導致沒有醫院敢讓他就診，據悉是政策規定只要上郵輪就代表出境，這讓只是去澎湖的他相當不滿，不禁反問政府：「出了事你們誰來負責？」更忍不住爆粗口：「恁北是TMD陰性！是陰性」。

對此經紀人表示劉明峰要搭郵輪去澎湖，沒想到一上船就被列為出境，加上開船前就醫屢屢被拒絕，才會如此憤慨，不過人目前已經抵達澎湖，對此經紀人表示疾管署單位雖告知一切照程序走，但還是希望政府能趕快有配套措施出爐。

(中時新聞網)