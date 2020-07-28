獨居老人邱阿嬤擁有一手好廚藝。（洪榮志攝）

華山基金會舉辦「台南警愛心助獨老，三倍券匯集大眾愛」感恩記者會，呼籲捐出部分3倍券，讓更多弱勢長輩受惠。（洪榮志攝）

72歲的獨居老人邱阿嬤擁有一手好廚藝，先前在屏東開店時，拿手的「土豆豬腳」，曾讓豬哥亮、楊宗憲等藝人讚不絕口。但因年紀漸長、經營不善，如今落腳台南連繳房租都有困難，還好在華山基金會及台南市警方的協助下，改賣滷蛋自給自足。

目前獨自住在安南區的邱阿嬤，原本是一名總舖師，曾在屏東、台南等地開設小吃店，日子還過得去；後來年紀漸長，加上視力不好，無法繼續開店維持生計，今年更是連繳房租都有困難，生活陷入困境。

華山基金安南2站站長楊富閎得知後，鼓勵阿嬤賣滷蛋自給自足，消息一出，吸引不少民眾分享訊息，連遠在台北的藝人梁佑南也訂了200顆，並全數捐出給孤老加菜；善心人士中，更有許多是警察人員。邱阿嬤為了答謝員警們的幫忙，28日親手製作拿手料理「土豆豬腳」，邀請華山長輩與小朋友、警察、善士們一同分享。

邱阿嬤說，她不太會做生意，從屏東到台南開店，幾乎都血本無歸，積蓄也賠進去，導致連房租都繳不起，讓她一度想要輕生，所幸受到華山基金會楊富閎的幫忙，讓她得以繼續靠廚藝自給自足。

華山基金會28日上午在安平區公所三樓大會議室舉辦「台南警愛心助獨老，三倍券匯集大眾愛」感恩記者會，由邱阿嬤帶著在屏東開店時，豬哥亮、澎恰恰、楊宗憲等藝人最愛吃的一道菜「土豆豬腳」，答謝這段期間給予幫忙的警察和善心人士們，讓她得以度過今年下半年沒房子住的危機，並號召社會大眾踴躍捐出3倍券，幫助弱勢長者。

華山基金會表示，該會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」的理念，目前已在大台南地區成立40個愛心天使站，免費為2600名失能、失智、失依等三失長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，邀請大家一起加入愛老人的行列。

警四分局長蔡進閱、台南市巡守大隊長宋俊明等人，也都肯定華山基金會的服務理念，呼籲大家持3倍券消費之餘，不妨撥一部分金額捐助常年服務經費，讓更多弱勢長輩受惠。

(中時 )