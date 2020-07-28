為吸引僑外生來台，並讓他們可以留下來工作，教育部表示，將建立先修華語機制，僑外生來台先修華語1至2年，同時能工讀；他們畢業後，教育部研擬協助他們取得永久居留權的方向規畫。

立委鍾佳濱、陳秀寶、范雲、吳思瑤、高虹安等人今天共同召開「台灣國際教育之展望」公聽會，鍾佳濱表示，教育作為一個產業，台灣是有優勢的，尤其對東南亞國家學生而言，台灣教育成本不高、品質不錯，對他們有吸引力。

鍾佳濱說，要吸引僑務生來台就學，其中牽涉語言問題、打工機會及畢業後是否能留下來工作等，未來相關規定是否放寬，有必要重新討論。

范雲表示，她曾留學美國6年，發現外國學生到美國讀完碩、博士後，很多都留下來工作。台高教面臨學生短缺問題，應該吸引更多僑外生來就讀，並讓他們留下來工作，成為台灣發展的重要力量。

教育部表示，目前國內大學招收外國學生，以外加10％為原則，如果超過要報教育部核定。108年大專校院境外學生（學位生非學位生，含外國學生、僑生、港澳生及陸生等）在台留學或研習人數達13萬0417人，較前一年增加1210人。

現在僑外生畢業後要留下台工作，需要受聘薪資達4萬7971元以上，或是依評點制，以學歷、聘僱薪資、工作經驗、擔任職務資格、華語能力、他國語言能力等、他國成長經驗及配合政府政策等8個評點項目，累計點數70點以上（總分190點）。

勞動部次長王安邦表示，去年畢業的僑外生有1萬多人，約有2、3成留下來工作。在不影響本國人就業的前提下，僑外生來台就學每周打工時數從20小時再提高，及放寬境外生畢業後留下來工作的規範，勞動部樂觀其成。

教育部次長劉孟奇表示，為解決僑外生來台的語言問題，教育部將建立先修華語機制，外國學生來台先修華語1至2年。同時，僑外生畢業後，如果留下來工作，他們必須考量長期人生規畫，教育部研擬協助他們取得永久居留權。

(中時 )