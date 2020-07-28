艾成與王瞳今宣布閃婚。(中時資料照片)

女星王瞳去年與男星馬俊麟假戲真做，事後兩人開記者會淚認不倫戀，而遭到馬妻梁敏婷控告侵害配偶權並求償的王瞳，形象受到重創，演藝工作因此停擺，而現在官司尚未落幕，艾成今天卻驚喜在臉書「艾成的異想世界」po文，宣布不離不棄，將王瞳娶進門。

艾成稍早在臉書發表聲明，宣布跟王瞳閃婚，表示自己離「成功的男人」還有有點遠，然「我有一顆為瞳瞳捨命的心和永不離棄的愛」，也不畏被笑笨與傻，強調「我們對彼此的愛，已經遠超越這些挑戰和艱難」，同時，他也貼出到戶政事務所登記結婚的紀念照，在親友見證下，與王瞳正式升格為夫妻。

王瞳去年和人夫馬俊麟爆出不倫戀，被電視台冷凍將近10個月，近期即將重新復出八點檔《多情城市》。如今和艾成登記結婚，王瞳也表示：「9年了，時間說長不長，說短也不短，但卻佔據了我人生中最關鍵的部份。」更提到去年陷入不倫戀之中，「謝謝這段旅程中的驚心動魄，尤其是2019年，讓我狠狠地上了一課。也因爲如此，吳姍耘（王瞳本名）小妹妹，必須長大了。」

回首過去，王瞳表示：「這些時間我過得很艱難，但決定將這一切過程化為心裡的刺青，時時警惕我未來的路該如何走得光明磊落」，也感謝艾成「他讓我明白，什麼是不離不棄，無條件接納的愛。」登記過程有教友的陪伴，王瞳也感謝「更感謝上帝給了我一個迴轉道，在這些不堪之後，祂仍張開雙手，帶我走向祂為我所預備的道路。建立在基督裡的家庭，無論高山低谷，都定意一起走過，」文末王瞳也開心地說「下半年新的身份將要開始，我是蔡太太，請多多指教。」

艾成臉書全文：

我是艾成

首先，先謝謝大家一直以來的關心，這次選擇用這樣的方式來告訴大家，是不想浪費過多的媒體資源，以及在工作場合上模糊了焦點。

和世上很多成功的男人比，我一定差遠了...但我有一顆為瞳瞳捨命的心和永不離棄的愛，也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出。在我最狂妄自傲的時候，在我最糟最不堪的時候，常人都束手無策，避之唯恐不及的情況下，瞳瞳無怨無悔的陪在我身邊。

每個人都會經歷高山低谷，我自己也是，我們都是。但我們對彼此的愛，已經遠超越這些挑戰和艱難。並且因著神的愛給我們很多確據和得勝的力量，經過了深思熟慮之後，從2020年7月28日起，我們在神的見證和親友的祝福下決定攜手一生，謝謝大家一路走來的關心與祝福，皇天不負苦心人，更要祝福天下有情人終成眷屬！

(中時新聞網)