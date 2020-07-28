國軍英雄館長張景森費盡心思將圖書驛站打造軍事風格，並設置親子共讀區，讓父母能陪伴小孩一起閱讀、一同成長。（羅亦晽攝）

花蓮市長魏嘉賢表示，推動全民閱讀是市立圖書館努力的方向，並藉多樣閱讀方式，讓圖書發揮最大效益。（羅亦晽攝）

花蓮市立圖書館推動城市閱讀，今年首度與飯店合作，攜手國軍英雄館，打造具國軍特色的飯店型圖書旅行驛站，並設置親子共讀區，讓親子彼此享受別具風味的書香之氣。

花蓮市長魏嘉賢表示，推動全民閱讀是市立圖書館努力的方向，去年本館典範館開館，打造了舒適的閱讀空間讓讀者有更優質環境。今年因應疫情也提供兩萬多冊電子書給不同閱讀習慣的讀者選擇，藉多樣閱讀方式，讓圖書發揮最大效益，民眾也能「處處有書讀，處處可讀書」。

花蓮國軍英雄館圖書驛站設置在館內4樓，書櫃上擺設各式軍種的帽子，書櫃內也有戰鬥機、坦克車交錯期間，凸顯軍事風格，強調國軍多樣性，並設置親子共讀區，盼未來串聯館舍對面的花崗山親子戲沙池，讓民眾在飯店能閞心、盡興享受親子時光。

國軍英雄館長張景森說，現代人因3C產品造成親子關係疏離，主要希望透過設立親子共讀區，讓父母能陪伴小孩一起閱讀、一同成長；驛站內目前約有1000多冊的圖書，未來還會設置桌遊、各類棋藝、桌上遊戲機等，讓遊客能盡興在飯店享受美好的時光。

魏嘉賢表示，此次與花蓮國軍英雄館合作設置親子共讀區，所以特別挑選童書繪本、漫畫、畫冊、社會科學類及旅遊休閒類小說等，共1000多冊圖書，讓旅客在外亦能享受親子彼此之間共讀時光。

花蓮市立圖書館自2014年成立「圖書資源分享中心」，並於市內陸續推動圖書旅行驛站，如維納斯藝廊、捷絲旅飯店、慈濟醫院等，另外也有8處小小書驛站，如蔥油餅街、民國路口、自由廣場、舊鐵道商圈、博愛浸信會門口、生態溪畔、福田耳鼻喉科、花蓮醫院等。

(中時 )