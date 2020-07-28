大陸國家發改委、財政部等多個部會近期發出多項政策信號，包括下半年一系列涉及穩投資、促銷費、保就業的政策將加速頒布。

國家發展改革委政策研究室主任、新聞發言人袁達表示，接下來將會同相關單位，聚焦國家重大戰略、「兩新一重」等關鍵環節和不足領域，合理擴大有效投資。交通運輸部則表示，將規畫和推進一批交通重大項目，包括川藏鐵路、終深通道等。工信部則表示，將統籌5G和千兆光鮮「雙千兆」網路發展，啟動「百城千兆」創建行動等。

植信投資研究院高級研究員羅奐劼表示，下半年，抗疫特別國債和地方政府專項債將更大幅度的落地，預計下半年投資將加快，尤其，基建投資回升力度會更大。

除了重大建設相關的重大投資外，落實外貿商品轉內銷、部署市內免稅店、穩定電動車等大宗商品消費則是下半年促消費的政策動向和重點。以電動車來說，工信部近期明確表示，要加大公共運輸、計程車等公共領域置換電動車力度，並展開電動車下鄉活動。

另外，《上海證券報》獲悉，大陸中央正在研究制定市內免稅店創新政策。目前繼王府井之後，百聯股份、大商股份、歐亞集團、鄂武商、南寧百貨等多家上市零售公司宣布參與免稅牌照申請。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，儘管不確定性因素依然會伴隨下半年的經濟運行，但大陸居民的海外消費將顯著回流，境外消費每年可能有1兆元左右回到大陸，經濟內循環將逐漸發力。

至於海外疫情而持續低迷的外貿，商務部和海關總署近期多次表示，將研究制定新一輪穩外貿、穩外資政策，新版的鼓勵外商投資產業目錄、跨境服務貿易負面清單預計在下半年向外公布。商務部外貿司負責人表示，各項政策將積極落實，培育貿易新業態、新模式，支持出口產品轉內銷，並擴大進口。

(旺報 )