南韓演藝圈近幾年十分不平靜，自去年爆發「鄭俊英性醜聞案」與「勝利Burning Sun性交易事件」後，便陸續傳出這類醜聞。7/27再爆非法偷拍事件，據傳一名創作男歌手涉嫌裝設針孔偷拍性關係過程與女性身體部位遭到警方調查，而這名男歌手身份遭到起底後竟喊冤，引起網友的撻伐。

據韓媒報導，本名黃慶石的他，曾以藝名「The Film」發行過多首單曲，更曾為《決戰時裝伸展台》、《歡樂滿屋2：短腿的反擊》等多個綜藝節目及歌手擔任音樂製作，知名度雖不算高卻也創作過不少知名作品。

今年初，首爾警方接到多起遭到針孔偷拍的匿名舉報，循線追查才發現竟然是黃慶石，他雖承認犯行卻也喊冤表示「所有影片都存到雲端，只會留存給自己看，並不會外傳，沒想到帳號遭到駭客入侵」，令網友們十分傻眼。在調查期間他還曾私下找過被害人想和解遭拒絕，待正式起訴後他將有可能被判處有期徒刑，演藝事業也將全部暫停。

(中時新聞網)