蔡英文總統（右三）在內政部長徐國勇（右起）、立委陳素月、彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人陪同下，至彰化市開化寺參拜。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統（右三）在內政部長徐國勇（右起）、立委陳素月、彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人陪同下，至彰化市開化寺參拜。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右四）不忘抓緊空檔跟蔡英文總統邀耳朵，報告彰化縣長照據點設置現況，並爭取加速捷運綠線延伸至彰化、彰化鐵路高架畫與二林精密園區等建設計畫。（謝瓊雲攝）

彰化市開化寺主祀觀音佛祖。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統（右二）今天整個上午都在彰化走逛，將手中剩餘的700元三倍券花光光後，中午至阿璋肉圓用餐。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統28日上午南下彰化趴趴走，先參拜寺廟，再到彰化火車站前小西街商圈走逛、採買，吃肉圓等小吃，將手中個人剩餘的700元振興三倍券全在彰化花光光。

蔡英文總統26日在臉書貼文發問，「3000元的振興三倍券，星期二我在新竹市花了1100元，昨天去嘉義縣花了1200元，還剩下700元，該怎麼使用比較好？大家有好建議嗎？」如今答案揭曉，她選擇到彰化吃小吃、買伴手禮，將三倍券花光光。

應民進黨彰化縣黨部主委邱建富和彰化市長林世賢等人邀請、安排，蔡英文總統一早抵達彰化，先後到花壇鄉天聖宮、彰化市開化寺參拜，隨即到彰化市陳稜路上買泡芙、糯米炸，中午則在知名的「阿璋肉圓」用餐，除了彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢，立委陳素月、黃秀芳和多名縣議員等黨籍民代，也都到場作陪。

此次彰化行蔡英文全程不接受媒體採訪，但開放媒體拍攝，蔡英文看來心情十分愉快，還特地進入陳稜路上專門為自閉症兒童開設的庇護工場「肯納兒烘焙坊」參觀，並買了一盒500元的禮盒，不少家長們十分期待蔡英文總統到訪，但其中一名肯納兒疑似是太過緊張，在蔡英文到訪沒多久放聲哭了起來，經安撫後才平靜下來。

蔡英文總統的午餐與黨籍民代一起吃肉圓，除了淋醬料，也加了香菜，原本總統府隨扈們要求媒體散去，不開放拍攝「進食秀」，但拗不過媒體記者要求，蔡英文保持微笑說，「沒關係，那我吃一口好了。」面對媒體詢問好吃嗎？她豎起大拇指比讚，至於三倍券買了多少，她笑笑聳肩用手勢比劃著邊說，「都花光光了！」

(中時 )