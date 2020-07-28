蔡英文總統28日上午南下彰化趴趴走，先參拜寺廟，再到彰化火車站前小西街商圈走逛、採買，吃肉圓等小吃，將手中個人剩餘的700元振興三倍券全在彰化花光光。
蔡英文總統26日在臉書貼文發問，「3000元的振興三倍券，星期二我在新竹市花了1100元，昨天去嘉義縣花了1200元，還剩下700元，該怎麼使用比較好？大家有好建議嗎？」如今答案揭曉，她選擇到彰化吃小吃、買伴手禮，將三倍券花光光。
應民進黨彰化縣黨部主委邱建富和彰化市長林世賢等人邀請、安排，蔡英文總統一早抵達彰化，先後到花壇鄉天聖宮、彰化市開化寺參拜，隨即到彰化市陳稜路上買泡芙、糯米炸，中午則在知名的「阿璋肉圓」用餐，除了彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢，立委陳素月、黃秀芳和多名縣議員等黨籍民代，也都到場作陪。
此次彰化行蔡英文全程不接受媒體採訪，但開放媒體拍攝，蔡英文看來心情十分愉快，還特地進入陳稜路上專門為自閉症兒童開設的庇護工場「肯納兒烘焙坊」參觀，並買了一盒500元的禮盒，不少家長們十分期待蔡英文總統到訪，但其中一名肯納兒疑似是太過緊張，在蔡英文到訪沒多久放聲哭了起來，經安撫後才平靜下來。
蔡英文總統的午餐與黨籍民代一起吃肉圓，除了淋醬料，也加了香菜，原本總統府隨扈們要求媒體散去，不開放拍攝「進食秀」，但拗不過媒體記者要求，蔡英文保持微笑說，「沒關係，那我吃一口好了。」面對媒體詢問好吃嗎？她豎起大拇指比讚，至於三倍券買了多少，她笑笑聳肩用手勢比劃著邊說，「都花光光了！」
(中時 )
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