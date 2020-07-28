◎台鐵訂票新規上路 8/5起可訂28天後車票

台鐵局今日宣布，自8月5日起調整訂票規則，個人票從原本乘車日前14天，提早至乘車日前28天，方便旅客提前規劃旅程。

◎六都搶統籌分配款 盧秀燕怨台中最委屈

六都爭搶統籌分配款，台中市長盧秀燕28日提早銷假上班受訪表示，中央不要太集權、集錢，中央權太大，難免有時候有人有黨派之分有私心，分配就不公平，最好避免「一桃殺三士」，建議將餅做大，依人口數或繳中央的稅額分配地方，多留給地方從事家園建設，目前以六都來講，「台中市最委屈了！」繳最多、分回多才公平。

◎新屋爆泰籍移工確診！17名同宿舍員工已採檢

中央疫情指揮中心27日公布接獲泰國官方通知，1名在台工作的泰國移工，21日自台出境後，25日在泰確診新冠肺炎。該移工自2018年1月17日入境，直到今年7月21日出境，中間沒有其他出境紀錄。該移工工作的公司位於桃園新屋某科技工廠，桃園市衛生局已針對該處進行採檢。

◎新iPhone SE搭側邊指紋辨識 價格超漂亮

時隔4年，蘋果（Apple）在今年4月才推出了新一代iPhone SE搭配與iPhone 11系列同級的A13 Bionic處理器，讓新機內在實力大增。不過即便效能表現強勁，新一代iPhone SE僅4.7吋的螢幕，卻也讓不少習慣大螢幕手機的用戶感到難易適應。如果你正在期待一款螢幕更大的平價iPhone，好消息是傳聞它可能很快就將亮相。

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(中時新聞網)