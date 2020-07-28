公視臨時董事會昨以11比4票通過「國際影音平台」前導計畫，總經理曹文傑、執行副總謝翠玉及新聞部經理蘇啟禎均為此請辭。國民黨立委林奕華今天質疑，此事黑幕重重，讓人覺得有些事情見不得人，痛批政府不該介入公視的獨立性，公視還是公視嗎？還是變成中央電視台？這都應該講清楚說明白。

公視6月向文化部提出「109年發展國際傳播數位計畫」，於是文化部向行政院爭取4500萬元第二預備金，作為前導計畫經費，預計明年成立全英語的國際影音平台。由於此計畫未先經董事會通過，被質疑規避審查，昨天公視召開臨時董事會，以贊成11票、反對4票通過此案。

林奕華批評，此次政府欲開設國際網路平台，完全違反公視應有的行政程序，如此重大事情，應先經過公視董事會同意，才去跟文化部申請，但從文件資料得知，應該是行政院與文化部主動要求公視要做。

林奕華指出，國際網路平台不是不能做，她要求的是，對如此重大且要維持獨立的傳播平台，應由公視發動，才符合行政流程，且沒有什麼事情要動用行政院的第二預備金，跳過董事會，甚至把董事會矇在谷底，難怪總經理必須辭職。

林奕華說，此事黑幕重重，讓人覺得有什麼事情這麼見不得人，她強調，政府不能介入公視的獨立性，呼籲政府講清楚，成立國際影音平台是否是作為大外宣之用途，到底扮演公共電視，還是像中央電視台角色。

(中時 )