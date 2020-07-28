民進黨高雄市長補選候選人陳其邁昨上網紅節目，明確表示前市長韓國瑜推動、送大學生出國的滿天星計畫，等他上任後將中止，但28日他接受媒體聯訪，態度似乎趨於保留，僅強調等8月15日後將再通盤檢討；國民黨對手李眉蓁陣營則強調，讓高雄的孩子和國際接軌很重要，滿天星計畫未來應繼續推動。

韓國瑜競選總統期間，政見之一即是補助年輕人出國當交換生，落選後回到高雄市府，仍指示教育局動用教育基金，規畫每年補助每人2萬美金的「滿天星計畫」，受疫情影響時程延後，但目前已在複審階段，由於補助額度比中央政府及民間獎助方案優渥，吸引不少大學生申請。

然而，陳其邁27日上網紅「志祺七七」節目，談及上任後如何處理韓國瑜任內政策，針對滿天星計畫他表示，一個人補助都是美金2萬、3萬，其實財政負擔，韓市長自己也做不下去，他上任後會把不具可行性、不切實際的政策打掉重練，把資源投注到較重要的地方，譬如偏鄉兒童數位落差、縮短城鄉平衡差距，或增加市府財政收入，提升產業升級，這才是比較根本的問題。

陳其邁28日上午接受媒體聯訪，記者問他是否要取消滿天星計畫、愛情摩天輪建設，陳其邁說法轉趨保留，並未明確回答滿天星計畫會不會終止，僅強調8月15日後會針對這些延續性政策進行通盤檢討。

倒是對於愛情摩天輪，陳其邁認為，產業發展有一些該是民間做的事情，市長要做的是整體的產業結構性問題，要幫產業解決，包括觀光、會展或是其他一些問題，「不是說像做郵輪產業，市政府就去買郵輪」，市府該做的是做好整個產業環境，營造市場、讓觀光客來，應該談亞洲新灣區整體開發要哪些產業，怎麼樣發展觀光，讓企業群聚效果能夠發揮。

至於韓國瑜重視的路平，陳其邁說，像鹽埕區位處海邊，是沙子地形，表面柏油若厚度不足，或道路的結構沒有使用石頭之類的堆砌，那可能大卡車、大貨車、貨櫃車壓過去就造成路面破損，這就是高雄為什麼路況一直不好的原因，「所以解決路況問題不是只有鋪柏油，必須整體改善整個道路的路面結構。甚至有些大貨車，大卡車經過的路段，可能要用鋼筋水泥鋪設道路的鋪面」。

陳其邁承諾，未來高雄道路希望能夠參考東京的道路品質標準，鋪設馬路要有一套完整的SOP，由副市長親自督導，不僅是鋪的多，更要讓道路的品質能夠更好，「大家都知道我是很龜毛的人，所以道路品質的要求，我們一定會帶來做一個通盤的檢討和提升」。

(中時 )