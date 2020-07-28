PCB廠-敬鵬(2355)及柏承(6141)受惠於歐美陸續解封及傳統旺季來臨，第3季營運可望比第2季好，下半年業績亦可望比上半年好，今天早盤兩家公司股價開高，柏承一度完成填息，敬鵬亦填息約25%，不過受到台積電(2330)吸金效應影響，敬鵬及柏承股價開高走低。

敬鵬及柏承今天除息，分別配息每股1元及0.4元，今天早盤柏承一度上漲0.65元，完成填息，敬鵬則上漲0.25元，填息幅度約25%。

敬鵬產品以汽車板為主，全球新冠肺炎疫情導致各國封城封國，尤其是歐美地區，疫情自3月大爆發導致車廠停工及經銷商關閉，讓全球汽車銷售急凍，敬鵬因客戶多是歐美車用零組件廠，第2季及上半年營運受到不小衝擊，今年第2季合併營收30.64億元，季減25.69%，累計上半年合併營收為71.91億元，年減21.64%。

不過，隨著各國逐步解封及各大車廠陸續復工，敬鵬第3季訂單已見回溫，敬鵬表示，第3季有機會比第2季，至於下半年能否比上半年好，還是得視疫情是否受到控制，車市需求回溫狀況而定。

柏承產品包括：手機HDI、網通、電源管理、工業電腦、半導體測試板等PCB板及軟硬結合板的頭戴式耳機等，隨著產品調整成果顯現，公司營運漸入佳境。

柏承因大陸廠區復工順利，第2季合併營收回升至7.85億元，季增30.83%，累計前6月合併營收為13.85億元，年減9.49%；由於下半年進入傳統旺季，柏承預估，第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好。

柏承出售廣東惠陽廠後，積極擴建南通廠，南通廠已於今年5月開始動工，根據柏承規劃，南通廠將分為兩期，第一期投資金額約8億元人民幣，廠房將於年底完工，明年下半年試產，兩期總投資金額約人民幣16億元。

由柏承昆山廠轉投資的南通廠因採自動化產線，完工後將生產手機板及類載板(SLP)，昆山廠則以生產HDI及軟硬結合板為主。

(時報資訊)