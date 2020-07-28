大陸漁船在東沙群島捕魚，遭海巡人員逮捕並命令將漁獲全數倒回國家公園海域。（海巡署提供／李文正台北傳真）

海巡署東沙指揮部隊進行新冠肺炎快篩檢驗，確定18人均為陰性後，移送高雄地檢署複訊。（海巡署提供／李文正台北傳真）

大陸漁船為捕獲高經濟價值的漁獲，越界進入東沙環礁國家公園，海巡署艦隊分署24日派出台中艦以及3艘船艇，在東沙島東北方9浬處，發現大陸漁船正在施放小舟作業，立即圍捕並逮捕將船上18人，全數押回高雄港偵訊，船上漁獲全數倒入大海，全案依違反兩岸人民關係條例、入出國移民法移送檢方複訊。

東沙環礁國家公園是台灣第一座海洋型國家公園，蘊藏豐富的漁獲，大陸漁船時常利用深夜越界捕撈，漁工以油漆塗抹左右舷及船艉之船名，企圖躲避查緝，並將人員子船吊掛到海面，潛入海中以魚叉捕魚，海巡人員登船查驗，起獲台灣列為保育類的東沙蘇美魚、海鰻以其他高價魚類。

海巡署在24日晚間11時10分發現該漁船，台中艦與10052艇、10025艇及2056艇立即在海上進行包抄，內外夾擊，並會同偵防分署特勤隊8名特勤人員成功登船，

派出艦艇成功查扣違法越界的大陸漁船「琼海0109309號」，由東沙指揮部派員針對船上18人進行新冠肺炎快篩檢驗，採檢結果均為「陰性」，13時海巡艦艇開始將「琼」船押返高雄港，押解航程遠達240浬，歷經35小時、人員交替輪班的艱辛航程。

(中時 )