Google今（28）日在台舉辦Google 解密系列線上媒體聚會，公開Google 地圖3大情境下的8大實用秘技。解決你聚餐、旅行規劃、通勤時使用Google地圖的痛點，一次將地圖使用密技學起來，讓你全台趴趴走、玩透夠，全都省時又省力！

情境一：寶島之美不遺漏 讓國內旅遊更盡興

出遊很有趣，但是安排行程卻是一大挑戰？怎樣才能規劃最有效率的行程，讓你走訪台灣秘境沒有一個遺漏！？

（1）Google 地圖街景與實景導航 拯救路癡

你是否經常遇到導航到了正確地址，卻仍然找不到目的地的尷尬情況？或是打開了 Google 地圖，但是卻不知該往哪個方向走？開啟 Google 地圖導航時，你選擇「實景」(Live View) 導航模式，你眼前的街景透過手機相機並整合 Google 地圖AR資訊呈現在螢幕上，跟著真實街景找路，就不怕迷路了。

Google地圖支援街景與實景導航，拯救方向感不好的用路人。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

（2）多點路線規劃讓規劃旅遊路線更有效率

出去玩通常不會只有一個景點，但是不同景點位置都不同，要如何安排最順暢的旅遊路線呢？使用 Google 地圖新增停靠站功能，把所有想去的地方列出來，Google 地圖會建議點與點之間的路線，以及整趟行程預計花費的交通時間，一目了然，就算想要更改路線規劃，只要一指就 能輕鬆調整順序，彈性調整行程。

善用Google地圖多點路線規劃讓規劃旅遊路線更有效率。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

（3）儲存你的停車位置 玩瘋了也不怕找不到車子

外出旅遊停車位難找，快樂的逛完景點準備返程時，你是不是也有忘記把愛車停在哪裡的慘痛經驗？Google 地圖可以「儲存你的停車位置」，還可以幫停車位至拍照記錄來喚醒你的記憶，快速找到自己的車；如果是大樓停車場，還可以標記停在幾樓、幾號車位及追蹤停了多久的時間。

Google地圖可儲存你的停車位置。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

（4）「分享你的位置」親朋好友出遊不走散

出遊時，親友可能會各自開車從不同地點出發，人生地不熟，如何能讓你與親友不走散，影響出遊興致？Google 地圖可點選目前所在位置，Android 系統選取「分享你的位置」或 iOS 系統選取「分享你的位置資訊」，便可分享給擁有 Google 帳戶的朋友，即時掌握彼此的位置。

Google地圖可「分享你的位置」親朋好友出遊不走散。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

情境二：拓展你的美食地圖 讓每次聚餐都賓主盡歡

打開 Google 地圖導航，對不少人都已上手。但你知道找尋聚餐地點，也能靠Google地圖嗎？

（1）想讓味蕾有新體驗？Google 地圖告訴你

跟親朋好友聚會的餐廳總是那幾家，想要嚐鮮的時候，看了網路上無數的美食推薦文卻仍不敢嘗試， 結果餐廳找來找去最後都不餓了。只要開啟 Google 地圖使用「探索鄰近地區」功能，一秒就能快速搜尋附近推薦的餐廳，還可以依類別選擇，像是「適合團體用餐」、「環境舒適的餐廳」、「無須預 約」等，或是透過篩選條件，讓你依照需求進行挑選。點選有興趣的商家後，除了使用「好感度預 測」來評估你會喜歡的程度外，還能觀看其他使用者的評分與評論，避開雷區。此外，Google 地圖 上商家的資訊還會提供「熱門時段」、「預計等候時間」等餐廳資訊，讓你可以事前掌握，不會白跑 一趟。

Google地圖可查找鄰近餐廳，提供聚會地點新選擇。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

（2）根據好感度預測來決定聚餐去處

想要在行動裝置搜尋餐廳資訊時，Google 地圖會依據使用者過往儲存的地點、評分與定位紀錄或是在設定中的飲食偏好，透過 1 到 100 的百分比，呈現使用者喜歡某個新地點的可能性。

Google地圖根據好感度預測來決定聚餐去處。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

情境三：不論是開車、騎車或單車族 通勤都要更聰明

通勤是大家的生活日常，不管是搭乘大眾運輸工具或是自行開車騎車，以下兩個秘技要讓所有通勤族 可以更加順暢安全。

（1）塞車塞到生無可戀?「即時路況」避車潮

開車上班或去其他地點開會最害怕的就是遇到塞車。使用 Google 地圖「即時路況」，避開紅色或紅黑色等時速 40 公里以下的壅塞路段，提早改走替代道路，如果已不幸卡在車陣中，也可以從 Google 地圖上了解抵達目的地還多少時間，做好心理準備。「即時路況」也提供可能的路況警示，讓使用者可以查看道路可能封閉的狀況，也可以同步回報讓所有用路 人可以即時掌握路況安全。

通勤時，Google地圖「即時路況」可讓你閃避塞車路段。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

（2）單車導航加入「共享單車資訊」提供路線規劃

共享單車常常是使用者選擇的交通工具，但你是否會曾遇到騎著共享單車到目的地後才發 現沒有還車站點的窘境？Google 地圖單車路線規劃現在於台北市與新北市新增共享單車資訊，使用者從甲地到乙地，Google 地圖首先據即時的可租賃單車數量顯示，引導你走到最近的共享單車站點，接下來再根據即時的停車 架可用情況，為你導航到距離預定目的地最近的還車站點，最後再為你提供從該站點到目的地的步行 路線，讓你再也不用為了找不到還車站點東奔西跑。

Google地圖單車導航加入「共享單車資訊」提供路線規劃。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 地圖的小祕技是不是讓人意想不到呢？Google 持續針對地圖推出許多各式各樣的新功能，為使用者帶來更便利的生活。究竟Google 地圖還有哪些你所不知道的法寶呢？不妨在嘗試上述這些功能的同時，發掘一下Google 地圖還能為你做些什麼吧！

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