女性朋友若穿著裙裝搭乘大眾運輸交通工具時，最好能隨時注意自身附近是否有可疑人士欲行不軌。台北市一名薛姓男子，在上個月3日晚間6時許搭乘捷運時，以藏在手提紙袋內的密錄器，偷拍一名女子的裙底風光遭逮。台北地院審理後，依竊錄他人身體隱私部位罪，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

據判決書，薛男在搭乘捷運新店線（往新店方向），古亭站與中正紀念堂站間的某處捷運車廂內，將具有錄影功能的密錄器開啟，並藏放在手提紙袋內放到車廂地板上；隨後見一名穿著裙裝的女子站在自己前方，便將紙袋向前移動置於女子身體下方處，竊錄女子短裙內的身體隱私部位。

薛男竊錄期間，手及紙袋因不慎碰觸到女子的臀部，遂為對方發覺並報警處理，警方獲報到達現場後，當場逮捕薛男，並查獲密錄器1支（含密錄器內記憶卡1張）。事後，薛男雖坦承犯案，但受害女子已因其偷拍行為感到身心受創不願調解，台北地院審理後，依竊錄他人身體隱私部位罪，將薛男判拘50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)