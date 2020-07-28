碩博陸生招生28日上午10點放榜，根據本報獨家整理，今年僅錄取655名陸生，是去年2474人的1／4；其中博士班招生尤其慘澹，過去2年都招到逾300人，去年更史無前例用掉9成8的招生名額幾乎招好招滿，今年卻只錄取了74人，只用掉招生名額的19.9％。

今年蔡政府藉疫情之故不讓小明、陸生入境，4月8日武漢解封，4月9日下午大陸一紙「暫停2020陸生赴台就讀」公文，片面宣布暫緩陸生來台，引發陸生圈和台校震撼，我方的陸生聯招會緊急斡旋，大陸同意今年在台應屆畢業陸生可申請下一階段的台灣大專校院學位，也就是台校大學部應屆畢業陸生可申請台校碩班、台校碩班畢業陸生可申請台校博班。不過，今年大陸高中畢業生完全無法來台就讀學士班；去年學士班招陸生的名額是800人。

根據陸生聯招會資料，今年博士班63校371名額，正式分發僅29校招到74人，招生完成率19.9％；比預分發時少了3人，少的是台大2人，國立台北大學1人。人數方面，台大招到11名博士陸生，人數居冠；政大、台灣藝術大學各7人次之。

碩士班88校1129個名額，正式分發僅47校招到581人，比預分發時少了12人，招生完成率51.5％。碩士班招生人數前5名依序是台大77人、政大57人、新竹清華大學47人、輔大43人、新竹交通大學35人。

預分發指的是「先非正式放榜讓有意就讀的考生登記」，如果正取生未登記再讓備取生遞補，以免浪費招生名額。但是7月22日公布預分發名單時，絕大多數校系都是0備取，使得該機制聊備一格。

各校各科系博士班幾乎都僅招到1、2人，僅台灣藝術大學表演藝術學院表演藝術博士班招到4人、

創意產業設計研究所3人，算是「異數」。

碩士班方面，以政大傳播學院傳播碩士學位學程錄取11人最多，新竹交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班錄取10人次之，新竹清華大學生醫工程與環境科學系、輔大企業管理學系管理學碩士班及輔大應用美術學系、台北科技大學資訊與財金管理系都錄取到6名陸生。

(旺報 )