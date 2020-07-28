中美互關領事館，戰火意外延燒至美國駐成都總領事夫人、台灣美食作家莊祖宜。莊祖宜在微博上的發文被大陸網友放大解讀，慘遭「出征」。莊祖宜不僅是聲樂家范宇文的女兒，也是美食作家，出過多本料理書籍，其YOUTUBE頻道有超過七萬人訂閱，頻道中不僅分享美食做法，也會上傳彈吉他的影片，吸引不少兩岸粉絲。

莊祖宜為美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）的夫人，莊祖宜在成都社交圈極受歡迎，經常在大陸社群媒體發文，分享外界所不知的領事館生活，被認為是在大陸最活躍的美國外交官夫人。不過隨著中美互關領事館，莊祖宜許多文章，更被大陸網友拿放大鏡檢視，發洩對美國的不滿。

對於遭大陸網友「出征」，莊祖宜表示，近日社交媒體上謠言滿天飛，她過去的各種分享被翻來倒去的解讀，一些直率到堪稱莽撞的用字遣字自己看了也很遺憾，「但我相信心地光明是看得見的，沒有必要刪改或關閉平台」。不過她說自己並非嫁給美國國務院，也感謝先生與政府從不干預個人言論發表。

莊祖宜近日成熱議話題，其個人背景也引發關注！莊祖宜不僅是聲樂家范宇文的女兒是，也是位暢銷美食作家，著有《廚房裡的人類學家》、《其實，大家都想做菜》等書。莊祖宜也經常在個人YOUTUBE頻道分享包括美食做法、吉他自彈自唱等，吸引不少兩岸粉絲。莊祖宜最新一部影片為5月16日上傳，網友紛紛回應表示「很想念妳，前幾天才又看了妳之前分享的地中海式香料烤魚」、「喜歡聽妳說話，看妳做菜，欣賞妳的生活態度」、「我默默的看著您成長，從部落格到YouTube，也有買您的書，對我幫助良多」、「我關注妳挺久了，學著做了好多菜，倒是一直不知道妳是大使夫人，不管什麼身份妳都是特別的那個美好的莊女士，希望妳跟全家幸福，會一直默默的繼續關注妳，不要被一些無所謂的人所煩惱」。

(中時新聞網)